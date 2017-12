Le tourisme a généré 14,2 Md€ de retombées en Nouvelle-Aquitaine

L'étude réalisée par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) sur les 14,2 Md€ de dépenses touristiques réalisées en 2014 en Nouvelle-Aquitaine a été rendue publique ce mardi 12 décembre. Les 14.240 M€ de dépenses générées par le tourisme en Nouvelle-Aquitaine en 2014 représentent 8,9 % du produit intérieur brut (PIB) régional. Ce qui place la Nouvelle-Aquitaine au quatrième rang régional. Autrement dit loin derrière la Corse, qui est en première position avec un tourisme qui génère 32,7 % de son PIB régional, suivie par Provence-Alpes-Côte-d'Azur (12,5 % du PIB) et Occitanie-Pyrénées-Méditerranée (10,3 %).

Toujours en termes de fraction du PIB, la Nouvelle-Aquitaine est talonnée par les régions Auvergne-Rhône-Alpes (8,7 %) et Bretagne (8,6 %). L'apport touristique représente en moyenne 7,4 % du PIB des régions. Pour en revenir à la consommation touristique elle-même, celle de la Nouvelle-Aquitaine (14,2 Md€) classe notre région à la cinquième place nationale, derrière l'Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.

Parcs d'attraction et casinos à la baisse

La Nouvelle-Aquitaine enregistre toutefois une hausse de +5 % de son volume de consommation touristique entre 2011 et 2014. Soit la quatrième plus forte hausse nationale, derrière le Grand Est (+11,7 %), Centre-Val-de-Loire (+6,4 %) et Normandie (+6,3 %). Sur les 14.240 M€ dépensés par les touristes en Nouvelle-Aquitaine en 2014, les dépenses en "services caractéristiques" (au tourisme), comme l'hébergement, représentent 6.602 M€. Ce qui représente 46,4 % des dépenses totales, en retrait de la moyenne en France de province (49,1 %). Sur cet ensemble, 2.624 M€ sont allés à l'hébergement touristique marchand, dont 1.135 M€ en gîtes ruraux "et autres locations saisonnières", devant les hôtels (763 M€) et les campings (452 M€).

Les services de transport non urbain (avion, train, autocar, vaisseaux fluviaux et maritimes) totalisent 1.527 M€ de dépenses, juste devant le secteur restauration-cafés, qui capte 1.457 M€. L'enquête souligne que les dépenses de services culturels, sportifs et de loisirs atteignent 581 M€, soit 4 % des dépenses, contre 5 % en moyenne dans la France de province. Les autres postes représentent 5.495 M€, soit 38,6 % du total des dépenses, ce qui est légèrement plus que la moyenne en France de province (37,1 %). Cet ensemble est dominé par les dépenses en aliments et boissons en magasin (1.535 M€), devant les carburants (1.127 M€). Concernant les postes caractéristiques à l'activité touristique, l'étude relève que la baisse des dépenses en services culturels (-5,9 %) affecte principalement les parcs d'attraction (239 M€) et les casinos (202 M€).