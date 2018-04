Domofrance va produire 400 logements étudiants à Pessac

Voilà une bonne nouvelle pour les étudiants de la métropole bordelaise, victime comme d'autres d'une pénurie de logements étudiants. Domofrance a été retenue par le Crous pour créer sur le site du Village universitaire n°4, à Pessac, une résidence de 400 logements étudiants. La société HLM basée à Bordeaux est le mandataire d'une équipe qui associe également Flint Architecte, Egis et Seg-Fayat. Le programme, longeant la rue Lucie Aubrac et l'avenue Jean Babin, sera appuyé sur un procédé constructif en modulaire bois et sera développé sur un foncier de 7.394 m2 appartenant à l'Etat, avec qui Domofrance signera une autorisation d'occupation temporaire de 33 ans.

La résidence devrait être livrée pour la rentrée universitaire 2019. Composée de 4 bâtiments, elle comprendra 400 logements T1 en prêt locatif social (dont 20 accessibles aux personnes à mobilité réduite), 2 logements de fonction ainsi que des locaux mutualisés. Le Crous en aura la gestion à sa charge.

"Pour Domofrance, cette opération témoigne d'une utilité sociale forte et participe à sa stratégie de développement du logement pour les jeunes. En tant qu'entreprise d'intérêt général et filiale d'Action Logement Immobilier, nous sommes très sensibles à la précarité des jeunes de moins de 30 ans et à leurs difficultés croissantes d'accès au logement. Nous continuerons à mettre les moyens nécessaires pour participer à résoudre cette problématique sociétale. A l'horizon 2019, nous disposerons d'une offre locative directe composée d'environ 2 000 logements dédiés aux étudiants, aux alternants et aux jeunes actifs. Et nous allons amplifier cette offre massivement dans les prochaines années", explique Francis Stéphan, directeur général de Domofrance.

La société gère 27.330 logements au total, emploie 484 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 215 M€.