IA, cybersécurité : êtes-vous prêts pour 2024 ? La Tribune fait sa Rentrée à Bordeaux le 18 janvier

Alors que l'intelligence artificielle vient percuter un nombre croissant de métiers et que les questions de cybersécurité n'ont jamais été aussi prégnantes, cette matinée, organisée par la rédaction de La Tribune en partenariat avec la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes, s'articulera autour de ces deux enjeux majeurs pour les entreprises.

Des interventions courtes et percutantes d'experts du sujet vous permettront d'y voir plus clair au moment d'aborder l'année 2024. L'occasion également de découvrir la nouvelle édition de notre hors-série annuel « Le Book Eco Nouvelle-Aquitaine » autour d'un petit-déjeuner VIP, de tables-rondes et d'un moment de networking en présence notamment de.

Christophe SAMSON, directeur des systèmes d'information de Cdiscount, proposera une keynote d'ouverture sur les enjeux de cybersécurité et d'IA générative.

Une table-ronde sur l'accélération des cyber-menaces pour les entreprises de toutes tailles réunira ensuite :

Paul BOUSQUET , commissaire divisionnaire, chef de la division de lutte contre la criminalité financière à la Police nationale

Cécile DESMONDS , ambassadrice du CyberCercle Nouvelle-Aquitaine

Guy FLAMENT, président du Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine

Joao SALGADO, directeur des systèmes d'information de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes

Que vous dirigiez une entreprise ou pilotiez une activité au sein d'une structure publique ou privée, cet événement représente un moment fort en début d'année à ne pas manquer. Perspectives, analyses, conseils : La Tribune vous offre l'opportunité de mieux comprendre les enjeux actuels et de rencontrer les acteurs clés de l'économie locale.

Inscrivez-vous dès maintenant et soyez au cœur des débats qui façonneront l'actualité en Nouvelle-Aquitaine de l'année 2024. Le jeudi 18 janvier 2024 à 8h30 à la Grande Poste, 7 Rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux.