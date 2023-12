L'assurtech charentaise Fasst se lance dans la gestion de patrimoine

Quatre ans après la commercialisation de sa plateforme et deux ans après l'ouverture d'un deuxième bureau à Bordeaux, Fasst, dont le siège est basé à Angoulême (Charente), vient de boucler une série A de 5,3 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été menée auprès de ses actionnaires historiques (Malakoff Humanis et Ag2r La Mondiale via leurs fonds) et de trois nouveaux actionnaires : le groupe Covea, MCapital et le fonds régional Naco. Ce financement complémentaire va lui permettre d'élargir son offre de distribution en ligne de produits d'assurance sur un marché concurrentiel où les concurrents sont autant les courtiers classiques que d'autres startups de l'assurance telle qu'Alan, Shift Technology, Hoggo, Vasa ou encore +Simple.

Lire aussiRisques climatiques : les assureurs mettent la pression pour faire bouger les pouvoirs publics

Une palette de solutions enrichie

En matière de développement de solutions, Fasst n'a pas traîné. Si elle s'est d'abord positionnée sur la numérisation de produits complexes, à commencer par les conventions collectives, l'entreprise propose désormais une offre qui repose sur plusieurs familles de produits. Elle a lancé il y a 18 mois une plateforme technique (OIP) qui porte la distribution de tous les produits pour tous les canaux de distribution et s'intègre au système informatique des clients.

« Avant les assureurs avaient plutôt un outil de vente par produit. Nous venons remplacer cela avec une seule plateforme », explique Xavier Favre, fondateur et dirigeant de Fasst.

L'entreprise a également déployé une marketplace pour ajouter des modules et ainsi aider les commerciaux à mieux vendre. Parmi eux un simulateur fiscal, un module de contrôle de la conformité ou encore de simulation retraite. « Cela permet aux réseaux de distribution d'augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 25 % », assure Xavier Favre. Quant à la suite Flexi, elle est là pour paramétrer facilement les produits d'assurances et les documents liés à la souscription.

Le marché patrimonial

Sur le volet des thématiques complexes, en plus de proposer un outil visant à simplifier les conventions collectives existantes, Fasst se lance depuis le mois d'octobre sur le marché patrimonial avec son nouveau « Hub Patrimoine » à destination des réseaux de distribution, des gestionnaires de patrimoine, courtiers et experts comptables.

La levée de fonds va précisément servir à développer ce nouveau marché. Fasst va, dans le même temps, confier son volet intégration à des partenaires, en l'occurrence Sopra Steria et Capgemini pour se recentrer sur son activité d'édition de logiciel.

Dans ce contexte, l'entreprise qui emploie près de 100 personnes, va continuer à recruter en 2024. Une vingtaine de nouveaux collaborateurs devraient rejoindre l'entreprise qui annonce un doublement du chiffre d'affaires chaque année. « Nous atteindrons 7,5 millions d'euros à la fin de l'année et nous avons déjà signé 15 millions pour 2024 », annonce Xavier Favre.

« La première chose qui nous a frappé chez Fasst, c'est à la fois cette capacité à remporter des marchés face à des géants du secteur et cette hyper-croissance d'année en année », commente David Aversenq, directeur général associé de MCapital.

Lire aussiCES 2024 : 22 startups et une facture moins coûteuse pour la Nouvelle-Aquitaine

Fasst compte une quarantaine de références clients et revendique l'utilisation de ses solutions dans 10.000 points de vente.