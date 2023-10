Jeux paralympiques : le sprint final des athlètes pour financer leur préparation

Dans neuf mois, le monde aura les yeux rivés sur la France qui va voir défiler durant quatre semaines les meilleurs sportifs de la planète. L'organisation comme les performances sportives des tricolores seront exposées et jugées en mondovision. Alors, tout est prêt ? « Surtout pas ! », répondait Tony Estanguet à La Tribune il y a quelques semaines. « On est presque à un an des Jeux et, ce que je retiens de ma carrière d'athlète, c'est qu'il ne faut pas être prêt un an avant. Il faut être prêt le jour J ! »

Une préparation au long cours qui passe forcément par la recherche de financements pour assurer l'achat de matériel, les stages ou les déplacements sur les compétitions. Une problématique exacerbée pour les athlètes paralympiques qui ont besoin de dispositifs d'entraînement spécifiques souvent très onéreux. « Entre tous les déplacements, les armes, les munitions, la préparation physique et mentale, une année peut me coûter entre 25.000 et 40.000 euros », chiffre Romain Ramalingom-Sellemoutou, tireur sportif du top 8 mondial dans sa catégorie et licencié à Libourne.

Celui qui rêve de Paris 2024 finance son évolution dans le haut niveau sur ses propres deniers, en partie issus d'allocations handicap. Avec 18 autres para-athlètes girondins, il vient de bénéficier d'une enveloppe de 4.100 euros, accordée par le département de la Gironde au titre de la compétence handicap, pour avoir un peu plus de tranquillité financière. Derrière, les sportifs s'engagent à venir sensibiliser les collégiens à leurs para-disciplines, comme ce lundi dans le collège Belcier à Bordeaux.

Une recherche de fonds permanente

« Notre volonté est d'aider les athlètes à aller aux Jeux paralympiques en les dotant d'une enveloppe pour s'engager dans une préparation sans difficulté financière », adresse Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde. Mais pour la majorité, le compte n'y sera pas, malgré le soutien des collectivités, de l'État et des fédérations.

« Je suis en recherche permanente d'employeurs, de mécènes, de sponsors », égrène le tireur qui pitch régulièrement son projet paralympique devant des entreprises. Une habitude aussi pour Guillaume Ducrocq, membre de l'équipe de France de volley assis, qui recherche de l'argent pour financer les déplacements du club du Haillan. « Individuellement, on démarche des sponsors selon les opportunités qu'on a. Il y a aussi de belles initiatives : un militaire a marché et récolté des fonds pour notre cause », salue-t-il. Le volleyeur prépare la coupe du monde qui se tiendra en Égypte en novembre, dont les déplacements seront entièrement financés par la fédération.

Un soutien plus rare dans les sports individuels, comme le vit l'escrimeur bordelais Adrien Turkawa. Pour y pallier, l'épéiste a pu rejoindre, avec quatre autres para-athlètes, la Team Bordeaux, créée à l'initiative de la mairie. Ce collectif de 22 athlètes de la ville bénéficie d'un soutien financier mobilisé par des entreprises. L'escrimeur a ainsi reçu 12.000 euros pour l'année de préparation en espérant se qualifier pour les Jeux. Un dessein poursuivi par une vingtaine de para-athlètes girondins portés par un soutien sociétal encore inférieur à leur motivation.