Guardia implante une école de cybersécurité à Bordeaux pour la rentrée 2024

C'est l'une inquiétudes majeures des acteurs de la cybersécurité et de leurs clients : le manque de main d'œuvre qualifiée pour répondre aux menaces croissantes de cyber-malveillance. Autour de 10.000 postes seraient non-pourvus rien qu'en France alors même que l'État vise la création de 37.000 nouveaux emplois dans le secteur d'ici 2025. Face à ces besoins stratégiques croissants, les offres de formations publiques et privées ont bien du mal à tenir la cadence. Autant dire que l'arrivée à Bordeaux d'une école dédiée est attendue par l'écosystème régional fédéré autour du Campus cyber Nouvelle-Aquitaine, à Pessac. Même si c'est bien à Bordeaux que l'implantation est envisagée.



« Nous proposerons soixante places dès la rentrée de septembre 2024, la moitié en Bac+1 et la moitié en Bac+3, pour former les étudiants à tous les métiers de la cybersécurité », annonce à La Tribune Valérie Dmitrovic, la directrice générale de Guardia Cybersecurity School. Cette école privée de développement informatique, cofondée par Valérie Dmitrovic, Thierry Debarnot et Jean-Baptiste Racoupeau, se concentre sur la cybersécurité dès la première année. Présente à Lyon et Paris depuis la rentrée 2022 où elle accueille 380 étudiants, Guardia appartient au groupe lyonnais d'enseignement privé Quest Education Group.

65 métiers de la cybersécurité

L'école propose des cursus de Bachelors de développeur informatique option cybersécurité (Bac+3) et de MSc (master of science) expert de la cybersécurité (Bac+5) pour former ses élèves à une palette de 65 métiers de la cybersécurité : ingénieur, chef de projet, intégrateur, pentester (testeur), cryptologue, analyste, formateur, responsable de la sécurité informatique, gestionnaire de crise, etc. Le tout grâce à des titres RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) de niveau 6 et 7.

« Ce sont des métiers exigeants, stressants et engageants parce que c'est la sécurité de l'organisation qui est en jeu. Mais ce sont aussi des métiers passionnants auxquels nous formons en mettant l'accent sur les projets concrets et le travail d'équipe. 96 % de nos étudiants sont en alternance, une possibilité ouverte dès la 3e année », poursuit Valérie Dmitrovic.

Malgré sa jeunesse, Guardia a réussi à fédérer un large éventail d'acteurs publics et privés autour de son offre de formation. Des semaines sont ainsi animées par des professionnels du ComCyberGend, l'unité spécialisée de la Gendarmerie nationale, des entreprises comme Sopra Steria, CGI ou TheGreenBow ainsi que la Fédération française de cybersécurité. Tous ont en tête l'augmentation de personnes formées pour répondre aux besoins dans les organisations de toutes tailles.

Former 500 étudiants à Bordeaux à terme

« Nous sommes ravis de voir une école spécialisée s'implanter à Bordeaux. Les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine cherchent désespérément des profils qualifiés dans ce domaine », salue le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. « La cybersécurité est aussi un sujet majeur de nos 800 entreprises adhérentes, et plus globalement de toutes les organisations. Le besoin de compétences en cybersécurité est important, et les métiers cyber sont pénuriques », appuie également la French Tech Bordeaux.

À Bordeaux, la dirigeante est en pleine recherche de locaux pour trouver au moins 500 m2 dans un premier temps puis 800 à 1.000 m2 assez rapidement pour grimper à terme à environ 500 étudiants. Le coût de la formation se situe entre 9.000 et 10.000 euros l'année avec une possibilité de prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise en cas d'alternance.

