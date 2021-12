« La conciliation amiable c'est un bouclier et un levier ! »

Quand il a compris que son entreprise allait dans le mur, il n'était pas encore trop tard. Pour Gaspard (*), 50 ans, dirigeant d'une petite entreprise girondine d'édition de logiciels dans l'aérospatial, c'était fin 2019, plusieurs années après sa création sur un modèle de startup, consommateur en trésorerie.

"A un moment donné, quand tous les mois on se pose la question de comment on va payer le salaire, on se dit qu'il faut agir ! On était sûr de la validité du modèle économique mais on avait mal anticipé la durée du cycle commercial ce qui fait que les dettes se sont accumulées... La solution de la conciliation amiable s'est donc imposée naturellement parce que l'alternative c'était la liquidation...", raconte-t-il à La Tribune.

L'entrepreneur décide alors de suivre les conseils de son avocat et de son administratrice judiciaire et opte pour le mandat ad hoc puis la conciliation. "Une procédure amiable qui présente l'immense avantage d'être confidentielle et donc de ne pas porter atteinte à la réputation de l'entreprise", souligne Alexandra Blanch, administratrice judiciaire chez Arva Administrateurs judiciaires associés et inlassable militante de ces procédures amiables.

La prévention, la grande oubliée

Des outils qui restent pourtant encore largement ignorés ou boudés par les chefs d'entreprise comme par leurs conseils (commissaires aux comptes, avocats, experts-comptables, etc.)

"Les procédures préventives sont très peu mobilisées : les procédures amiables représentent à peine environ 7 % des procédures, la sauvegarde paraît encore plus marginale (entre 2 et 3 %). Par conséquent, la grande majorité des procédures ouvertes par le tribunal sont des liquidations directes (entre 60 et 70 % selon les années)", écrit ainsi le député Romain Grau (LREM, Pyrénées-Orientales), auteur d'un rapport d'information sur les entreprises en difficulté publié en juillet 2021 avec 51 propositions pour y remédier.



Et pourtant, ces procédures sont efficaces, notamment car elles anticipent davantage. "La conciliation et le mandat ad hoc permettent de conclure un accord amiable dans 50 à 70 % des cas. La moitié des entreprises en sauvegarde obtiennent un plan de continuation contre un quart pour les entreprises en redressement (27 %) [...] Plus les difficultés des entreprises sont repérées en amont, plus les mesures pouvant être mises en place sont efficaces", souligne encore le député.

Sensibiliser les professionnels

Face à ce constat bien connu - mieux vaut prévenir que guérir - Alexandra Blanch et Glwadys Tohier, la présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grande Aquitaine, ont pris leur bâton de pèlerin ces derniers mois pour faire bouger les lignes.

"Pour que la prise de conscience se fasse assez tôt, il faut former et sensibiliser à ces procédures amiables tous les professionnels du droit et du chiffre qui entourent les chefs d'entreprise : avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, etc. Dans beaucoup d'entreprises, les dirigeants ont des profils de commerciaux, pas de gestionnaires et ils sont souvent besoin d'une alerte d'un interlocuteur extérieur à l'entreprise pour ouvrir les yeux sur la réalité", martèle Glwadys Tohier.

Les deux professionnelles ont ainsi mis sur pied une série de cinq webinaires pour former les commissaires aux comptes de la région. Une journée de formation et d'échanges avec des chefs d'entreprise est aussi à l'étude pour 2022. Et pour Alexandra Blanch, il y a des signes qui ne trompent pas quant à la mauvaise santé d'une entreprise et à la nécessité de se poser de vraies questions :

"Quand vous avez des problèmes de rentabilité, quand vous perdez un gros client avec en face des charges fixes, quand plus de la moitié de votre chiffre d'affaires dépend d'un seul contrat ou d'un seul client, quand vous avez consommé votre PGE (prêt garanti par l'Etat) pour payer le fonctionnement et les cotisations sociales sans réflexion sur le modèle économique ... Il faut une prise de conscience !"

Un bouclier et un levier

D'autant que l'issue peut être heureuse, comme en témoigne Gaspard. 18 mois après le déclenchement de la conciliation amiable, son entreprise d'une quinzaine de salariés pour 500.000 euros de chiffre d'affaires est de nouveau sur de bon rails.

"La conciliation c'est un bouclier et un levier. Un bouclier parce que le gel des créances vous redonne de la sérénité pour vous concentrer sur l'aspect commercial et la gestion de la dette. Un levier de négociation vis-à-vis des banques et de l'Urssaf qui se sont montrées beaucoup plus souples sur les conditions d'étalement de la dette. Aujourd'hui, on a encore plus d'un an de remboursement de la dette mais on a récupéré une dynamique commerciale et on a réussi à se diversifier vers l'industrie et les services en adaptant notre logiciel à la marge", analyse le chef d'entreprise.

(*) Le prénom a été modifié.