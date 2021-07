Panneaux de Corrèze et Evertree inventent le premier panneau MDF biosourcé

Après quatre ans de recherche, la société Panneaux de Corrèze, qui produit des panneaux en bois MDF, et la société innovante en chimie végétale Evertree, située à Compiègne, dans l'Oise), ont lancé le premier panneau MDF au monde fabriqué grâce une résine végétale issue de tourteaux de colza et tournesol. Une double première mondiale donc avec cette solution biosourcée, alternative au formaldéhyde, qui ouvre la voie à un process de fabrication plus vertueux.

Réduction de l'impact carbone

Cette innovation pourrait changer la donne dans ce secteur où la production de panneaux de bois composite atteint 45 millions de m3 par an. Cela implique l'emploi de trois millions de tonnes de résine pétro-sourcée pour leur fabrication qui émet du formaldéhyde, une substance irritante reconnue cancérogène et source potentielle de l'air intérieur. Aujourd'hui, 10 à 15 % de cette résine chimique est ajoutée dans les panneaux.

Avec son équipe de seize salariés, Evertree est parvenue à produire la première résine végétale performante, saine et disponible en grande quantité :

"Nous souhaitons conjointement contribuer à rendre le monde plus durable en proposant des produits plus respectueux de l'environnement et de la santé", assure Nicolas Masson, le directeur général. "La création de Next est partie de cette volonté de faire très attention aux matières premières que nous consommons, au CO2 que nous rejetons, à notre environnement et à notre santé."

Sa résine "Green Ultimate", une première mondiale, est produite à partir de tourteaux de colza et tournesol issus des résidus de la fabrication d'huile. "Elle permet de réduire de 60 % l'impact carbone par rapport à une résine pétro-sourcée", ajoute-t-il.

Fabrication 100 % française

Evertree a conclu, l'an dernier, un partenariat avec Panneaux de Corrèze (100 salariés, 24,6 millions de chiffre d'affaires en 2020) pour lancer, le 1er juillet 2021, ce premier panneau biosourcé. "Le panneau de bois MDF Next, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux sociétés françaises qui partagent les mêmes valeurs et la même philosophie en matière d'éco-responsabilité", observe Philippe Mocaer, son président. "Il a les mêmes qualités que les panneaux MDF faits à base de résine pétro-sourcée que nous fabriquons mais sans formaldéhyde ajouté, le bois naturel en contient une infime quantité. Next est prêt à répondre à la demande du grand public et aux besoins de nos clients de disposer de panneaux verts."

Ils pourront être utilisés dans le secteur de l'agencement, pour fabriquer du mobilier, des portes, des parquets, des plinthes et plus généralement dans tous les établissements recevant du public. De plus, ce panneau est 100 % français avec des bois issus de forêts gérées durablement situées à 70 km autour de l'usine corrézienne. La résine est produite dans les usines du Groupe Avril à Bassens (Gironde) et Mériot (Aude) à partir de colza et de tournesol cultivés dans l'Hexagone.