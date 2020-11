Matinale Manager « Millenials et Seniors : Comment manager des collaborateurs de générations différentes ?

Avec l'allongement de la durée de travail, les seniors sont amenés à rester plus longtemps dans les entreprises. Les Millenials quant à eux, à savoir les jeunes de 20 à 30 ans, arrivent massivement sur le marché du travail. Les valeurs et les ambitions professionnelles de ces générations sont très différentes. Une évolution avec laquelle les entreprises doivent composer pour fidéliser et performer.

Ociane Matmut, en partenariat avec La Tribune, vous partagera des conseils et des bonnes pratiques simples à mettre en place, notamment pendant cette nouvelle période de confinement.

Millenials et seniors : quelles différences, quelles attentes ?

Quels sont les principaux atouts d'une équipe multigénérationnelle ?

Quels leviers activer au quotidien pour faire cohabiter ces générations et transformer ces écarts en opportunités ?

Pour aborder ces sujets, une table-ronde réunira les intervenants suivants :

Stéphane Gueguen , fondateur du cabinet Happiness Work basé à Bordeaux, spécialisé dans le bien-être au travail

, fondateur du cabinet basé à Bordeaux, spécialisé dans le bien-être au travail Stéphane Hasselot , directeur général, Mutuelle Ociane Matmut

, directeur général, Constance D'Auber De Peyrelongue , directrice ressources humaines de Aidomi , spécialisée dans les prestations de service d'aide à la personne, des soins et des services à domicile

, directrice ressources humaines de , spécialisée dans les prestations service d'aide à la personne, des soins et des services à domicile Mathieu Llorens, directeur général, AT Internet, entreprise spécialisée dans la mesure d'audience et de performance de sites web

Rendez-vous le mercredi 25 novembre à partir de 8h30 en live sur notre site internet www.latribunebordeaux.fr et nos réseaux sociaux.