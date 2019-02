Nouvelle-Aquitaine : 2 M€ pour les commerçants touchés par les Gilets jaunes

Le centre-ville de Bordeaux évidemment, mais aussi ceux de Limoges, Poitiers, Angoulême, Agen, Pau ainsi que de nombreuses zones commerciales de périphérie ont été concernés à un divers degrés par la mobilisation des Gilets jaunes depuis le 17 novembre dernier et bien souvent par les affrontements violents qui suivent en certains manifestants et forces de l'ordre.

"Face à la situation préoccupante des artisans, commerces et services de proximité, impactés financièrement et psychologiquement par la répétition des manifestations, la Région décide de mettre en place un dispositif exceptionnel de soutien en faveur des commerçants et artisans sinistrés de la Nouvelle-Aquitaine, doté d'une première enveloppe de 2 millions d'euros", annonce la Région Nouvelle-Aquitaine, ce vendredi 15 février.

Pour en bénéficier, les entreprises doivent compter moins de dix salariés et accuser une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30 % par rapport à l'année précédente. Le montant de l'aide, versée sous forme de subvention, sera déterminé en fonction de la baisse du chiffre d'affaires et de l'impact sur le résultat d'exploitation. Il sera compris entre 2.000 et 10.000 €. "Les entreprises nouvellement créées feront l'objet d'une analyse spécifique", précise la Région.

Les entreprises de plus de dix salariés peuvent se tourner vers les fonds régionaux de garantie "qui peuvent octroyer des prêts de moyens termes dédiés au renforcement de la trésorerie et à la croissance des entreprises".