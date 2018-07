Carrefour rachète So.bio pour lui donner une stature nationale

Le marché du bio est en croissance ininterrompue ces dernières années et Carrefour vient de faire un mouvement lourd de sens dans cette direction en rachetant So.bio. Cette chaîne spécialisée dans la distribution de produits biologiques, créée en 2005 et basée à Pessac à côté de Bordeaux, compte 8 supermarchés dans le Sud-Ouest (deux en banlieue bordelaise au Haillan et à Pessac, les autres à Biganos, Agen, Muret, Montauban, Launaguet et Cognac), avec deux autres qui ouvriront prochainement. Un acteur modeste au regard de la superpuissance de Carrefour mais qui "a su tisser des liens de proximité avec les producteurs locaux et régionaux pour offrir le meilleur choix à un prix attractif", note le géant français de la distribution, qui ambitionne "de développer cette enseigne et de l'étendre sur le territoire français. Carrefour pourra ainsi proposer à ses clients une offre de produits biologiques sur toute la chaîne de distribution : des magasins spécialisés So.bio, une offre de vente en ligne avec Greenweez (son site de e-commerce dédié, NDLR), et bien évidemment des corners bio dans tous les magasins traditionnels," indique l'enseigne dans le communiqué qui officialise l'opération. Cette acquisition doit lui permettre de toucher un public consommateur dans les chaînes spécialisées, mais aussi probablement d'élargir ses possibilités de partenariats avec les producteurs spécialisés bio déjà fournisseurs de So.bio pour ses propres magasins "traditionnels". Dans la course au bio, le sujet de l'approvisionnement est clé.

Dans ce même communiqué, les deux parties s'envoient des fleurs :

"So.bio est un des meilleurs concepts de magasin bio spécialisé en France en raison de la qualité de son offre produits, de son positionnement prix, du savoir-faire de ses équipes et de sa gestion efficace", déclare Benoit Soury, directeur marché bio Carrefour. Pour Jean-Marc Lachat, cofondateur de So.bio avec son épouse Nathalie, "cette acquisition par Carrefour va permettre à So.bio d'accélérer son développement en capitalisant sur les expertises complémentaires et moyens humains et financiers du groupe Carrefour". Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

Carrefour capitalise sur un réseau de 12.300 magasins dans 30 pays, lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires de 88,24 milliards d'euros en 2017. Le groupe emploie plus de 380.000 salariés. Sur le marché du bio, il fait face à une course à l'armement importante. A titre d'exemple, E.Leclerc annonçait en février dernier vouloir ouvrir 200 magasins spécialisés d'ici 5 ans, avec des modalités différentes de ses méthodologies habituelles et un concours financier dans la transition du conventionnel au bio.

Selon les estimations de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, la valeur des achats des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique était estimée en 2017 à 8,373 milliards d'euros soit une croissance de près de 17 % par rapport à 2016. La consommation à domicile des ménages ressortait, toujours en 2017, à 7,921 milliard d'euros TTC, en hausse de 18 % sur un an. 69 % des produits bio consommés en France y sont également produits. Parallèlement, l'export décolle : + 12 % entre 2016 et 2017.