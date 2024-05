Alimentation : un nouveau sigle d'origine en Nouvelle-Aquitaine, pour quoi faire ?

Les indications géographiques, les appellations d'origine contrôlée ou protégée, les labels rouges, la bio... et désormais une étiquette « Signé en Nouvelle-Aquitaine ». Une nouvelle marque (qui remplace « Produit en Nouvelle-Aquitaine ») bien moins exigeante que les autres labels cités ci-dessus mais qui montre comment l'industrie agroalimentaire se cherche un destin dans le flot des sigles de qualité.

Ce 21 mai au salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, l'Association régionale des industries alimentaires et la Région ont acté le lancement de leur nouvelle démarche issue d'un an de discussions. La marque propose un cahier des charges pour garantir l'origine régionale du principal ingrédient d'un produit alimentaire et/ou sa transformation sur le territoire. Une quarantaine d'entreprises a rejoint la démarche et apposera ainsi une étiquette sur ses produits (les charcuteries basques Hiruak, les confitures lot-et-garonnaises Lucien Georgelin, la boisson Cacolac ou les foie gras Laguilhon par exemple).

Une marque qui mise avant tout sur le localisme, plus que sur la recherche de qualité. Pour être agréées, les entreprises doivent seulement être engagées dans une démarche RSE et dotées d'une certification du secteur agroalimentaire. La démarche est une façon de « donner de la visibilité et de professionnaliser les petites entreprises familiales de Nouvelle-Aquitaine », comme le vise Stéphane Douence, président de l'Aria.

Des produits peu valorisés

Alors que les chambres d'agriculture disent souffrir de la concurrence des produits importés et sont prêtes à se désengager de démarches de labels pour retrouver de la compétitivité, l'initiative régionale est saluée par le secteur. En effet, celle-ci n'impose pas de méthode de production particulière mais va simplement mettre en avant les produits fabriqués sur le territoire. Ce qui arrive au bon moment pour ses promoteurs. « Les Français dans leur démarche d'achat sont très attentifs à l'origine des produits donc il y a un intérêt à mettre cela en avant. Et cette marque arrive d'autant plus à point nommé avec la crise agricole que l'on vit », relie Stéphane Douence.

La nouvelle marque séduit aussi la grande distribution, puisque Auchan, Intermarché ou Métro ont participé aux discussions et envisagent de faire de la place au « Signé Nouvelle-Aquitaine » dans leurs rayons. « Nos consommateurs cherchent des produits locaux, les clients nous le réclament. Ils choisissent les produits sur lesquels ils vont débourser un peu plus, affirme Philippe Courbois, directeur de territoire d'Auchan Retail. On est convaincus qu'on doit être acteur de la souveraineté alimentaire donc il faut accompagner les démarches progressistes comme celle-là. »

Du reste, la nouvelle marque n'entend pas rogner sur le marché des grands labels de qualité, très stricts dans leurs cahiers des charges et qui valorisent les terroirs. « On est plutôt dans une logique de complémentarité avec les IGP ou les AOP. Ce qu'on veut c'est valoriser des produits qui ne sont justement pas évidents à valoriser », note le président de l'Aria.

