Les boissons au CBD de Baga visent la grande distribution en 2023

« Fin 2020, il y avait quelques centaines de boutiques de vente de produits à base de CBD en France. Aujourd'hui, il y en a entre 2.000 et 2.500. Elles ont connu le même développement exponentiel que les magasins de vente de cigarettes électroniques », témoigne Gaspard Duval. Une aubaine pour l'entreprise qu'il a co-fondé avec Antoine Grenier à Bordeaux. Dès 2019, dans le cadre d'un projet étudiant à l'IAE de Bordeaux, tous les deux se sont lancés dans le développement de boissons à base de cannabidiol (CBD), une molécule extraite de la fleur de chanvre qui a du se faire une place dans la réglementation. « Le CBD en tant que molécule est autorisé, mais il doit être extrait de variétés inscrites au catalogue européen qui contiennent moins de 0,2 % de THC. C'est ce composé qui est strictement réglementé voire interdit en France. Le CBD n'a pas d'effet stupéfiant », rappelle Gaspard Duval.

Les deux jeunes bordelais ont découvert le CBD en 2018 en recherchant un traitement alternatif pour une maladie auto-immune dont Gaspard Duval est atteint. « C'est à ce moment là que nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une solution naturelle efficace pour se détendre. Il y a trois ans, les banques et les acteurs institutionnels nous regardaient avec de grands yeux. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du CBD. C'est une question de temps, de moyens et de marketing pour que le CBD puisse rentrer dans les habitudes d'usage. »

200.000 bouteilles depuis 2020

Baga, qui revendique être la première boisson au CBD fabriquée en France, a développé un procédé de fabrication avec le centre de ressources technologiques Agir à Pessac. « Le cannabidiol se dissout dans les corps gras mais pas dans l'eau. Il a donc fallu enfermer le CBD dans des micro-capsules présentes dans la boisson », explique Gaspard Duval.

Bilan, trois ans après sa création, Baga a déjà produit plus de 200.000 bouteilles de boissons plates ou gazeuses ! Au choix : des boissons aux saveurs d'agrumes fleur de sureau, pêche verveine, pomme kiwi camomille, ou encore framboise mélisse. Elles sont en grande partie commercialisées dans le réseau de magasins spécialisés dans le CBD mais, depuis 2021, Baga opère une transition vers les canaux traditionnels : la restauration et la grande distribution. Déjà présente dans une quinzaine de magasins de la grande distribution, l'entreprise compte accélérer sur ce volet en 2023. « C'est le plus judicieux pour faire connaitre et développer cette typologie de produits », explique Gaspard Duval.

Selon Baga, si les enseignes ont été frileuses dans le référencement de produits contenant du CBD, il est aujourd'hui possible d'en trouver dans la quasi totalité des grandes et moyenne surfaces. « Monoprix avait été la première à saisir la mesure du phénomène en installant un corner dans quelques magasins en avril 2021. »

Des boissons assemblées en Gironde

A ce stade, l'assemblage et l'embouteillage des boissons est sous-traité à Maison Meneau. « La création d'une ligne de production ne serait pour le moment pas rentable , sachant que l'investissement serait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous travaillons donc par lots avec cet assembleur girondin qui produit quand notre stock s'amenuise. » Baga, qui a réalisé 150.000 euros de chiffre d'affaires en 2021 et autant en 2022, espère une croissance d'au-moins 60 % cette année grâce à la grande distribution et l'ouverture du marché. « Nous travaillons à plus de 90 % avec les professionnels, en direct ou auprès de distributeurs, pour un prix de vente moyen de 1,6 euro », précise Gaspard Duval.





Le CBD utilisé dans les boissons Baga est aujourd'hui importé d'Europe. « La filière est très récente, mais nous souhaitons être partie prenante dans son développement. » L'entreprise est membre de l'association chanvre Nouvelle-Aquitaine. Elle adhère également au syndicat professionnel du chanvre.

