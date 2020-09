Yooji lève 7,5 millions d'euros pour doper la notoriété de ses surgelés bio

La société bordelaise commercialise 27 références dans l'univers de l'alimentation infantile : des produits surgelés en petites portions. (Crédits : Yooji)

L’heure n’est plus à la R&D pour Yooji. La startup bordelaise, qui produit des repas surgelés bio en petites portions pour les bébés, veut frapper fort avec une nouvelle stratégie commerciale et de communication. Elle vient de clôturer une levée de fonds de 7,5 millions d'euros pour accélérer son développement et gagner, avant tout, en notoriété. A la manœuvre : une nouvelle équipe de management composée de spécialistes de l’agroalimentaire, de la communication et du digital.