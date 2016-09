Big data : comment Weenove a convaincu Enedis

Weenove n'a pas gagné le concours innovation lancé auprès des startups par Enedis (ex-ERDF), mais elle aura au moins retenu l'attention. Sélectionnée parmi les 10 finalistes dans la catégorie "Big data et data analytics au service de la maintenance du réseau de distribution", la startup cofondée en 2012 à Bordeaux par Vincent et Julien Barbot, et Emmanuel Cholet, qui assure alors le pitch devant des dizaines de managers, arrive à convaincre des responsables innovation du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité de la pertinence de sa plate-forme Biwee, dédiée à l'exploitation simplifiée des données des entreprises.

"Ingénieurs informatique, nous nous connaissons depuis nos études puisque nous avons été en alternance dans la même entreprise, raconte Emmanuel Cholet. Nous baignons dans la data depuis les années 2000, et nous avons eu envie d'apporter aux utilisateurs des solutions permettant de filtrer et d'analyser leurs données. La business intelligence existe depuis des années mais c'est très compliqué. Nous essayons d'apporter un outil plus souple et plus simple."

Après une première version bêta, la société est créée en 2012 pour lancer la plate-forme Biwee, autour d'un service web qui permet à l'entreprise de consulter ses tableaux de bord et d'un logiciel qui lui permet de se connecter à ses données et de construire ces tableaux.

Créer ses tableaux de bord en quelques jours

"Notre spécificité est de donner un maximum d'autonomie à nos clients pour accéder à leurs données en temps réel en couvrant toute la chaîne : recueil des données, synthèse, tableau de bord, partage avec les collaborateurs. Notre promesse de donner la possibilité aux entreprises de créer ces tableaux interactifs et dynamiques en quelques jours, explique Emmanuel Cholet. Soit nous accompagnons nos clients, soit nous les formons pour qu'ils créent eux-mêmes leurs tableaux de bord. Nous accédons aux données de l'entreprise, nous les préparons, nous regardons comment elles sont structurées. Biwee permet une visualisation sur mesure de ces données."

La société, qui compte aujourd'hui 14 salariés pour un chiffres d'affaires qu'elle tient à garder confidentiel, compte parmi ses clients la DGAC, RFI, le groupe de distribution automobile Parot et donc désormais Enedis.

Pour le gestionnaire du réseau français de distribution d'électricité (38.000 salariés, 35 millions de clients), Weenove intervient les régions Ile-de-France Est et Aquitaine après avoir proposé une démonstration concrète se basant sur les données de l'entreprise lors d'événementiels internes. Biwee a déjà été utilisé par 120 personnes sur ces deux régions, permettant de réaliser plus de 500 tableaux de bord.

"Nous avons adapté nos formations pour qu'ils puissent être autonomes plus rapidement, en partant de leurs propres données et en proposant un système d'accompagnement à distance", explique Emmanuel Cholet.

Ce service sur mesure en expérimentation pour encore quelques mois pourrait s'étendre à d'autres régions. C'est en tout cas l'ambition de Weenove qui espère bien grandir avec Enedis.