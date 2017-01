Emploi : Orange recrute 100 personnes à Bordeaux en 2017

Premier employeur du numérique en France avec 96.000 salariés dont 6.300 en Nouvelle-Aquitaine et 3.000 en Gironde, Orange a confirmé ce matin son intention de recruter 100 personnes sur l'agglomération bordelaise, annoncée par ailleurs dans le Palmarès des entreprises qui recrutent, en kiosque demain mercredi 25 janvier, avec le Book Eco.

Orange, qui a recruté 168 personnes en CDI en Nouvelle-Aquitaine en 2016 (46 % ont moins de 25 ans), va recruter cette année dans la région 120 à 150 personnes, auxquelles s'ajoutent quelque 300 alternants (308 l'an dernier). Sur la métropole bordelaise, les intentions de recrutement affichent 50 CDI et 50 alternants. Près de 70 % de ces postes concernent des métiers techniques (techniciens d'intervention, chargés d'affaires sur la conception du réseau...), des fonctions commerciales (vente en boutique), du digital et enfin sur des fonctions support et de management.

Bac + 2 en alternance

Pour faire face à ces besoins en recrutement, Orange explique mener un travail de fond sur l'alternance. La moitié de ces recrutements passe par ce système qui concerne plutôt des formations bac+2. Ainsi sur les 150 diplômés qui en sortent chaque année, "la moitié choisissent de continuer leurs études, et nous embauchons quasiment tous ceux qui veulent rester au sein de l'entreprise", précise Marc Vandorpe, directeur des ressources humaines d'Orange Sud-Ouest.

Vincent Bouyer, directeur d'Orange Sud-Ouest, précisait d'ailleurs que le groupe mène une politique volontariste pour féminiser ses métiers, en favorisant le choix de parcours techniques par des candidates féminines, en collaboration avec l'Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes), 16 d'entre elles ayant suivi une formation avec cet organisme, en lien avec Orange, en 2016.

Le groupe est par ailleurs assez exemplaire en termes de travail handicapé, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, Orange compte 10 % de ses salariés en situation de handicap, au-delà donc du seuil fixé par la loi (tout employeur comptant au moins 20 salariés est tenu d'employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise).

Le groupe, qui a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 40 Md€ en 2015, emploie 1.900 à Bordeaux et dans sa métropole, dont 700 personnes pour son seul siège Sud-Ouest à Bordeaux centre.