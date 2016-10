Salon Vinitech-Sifel : un ring pour le combat Bordeaux-Stuttgart ?

Quand, il y a deux ans, elle a pris connaissance de la décision de son pendant allemand, "Intervitis-Infructa", de bousculer son calendrier et même sa périodicité pour se tenir dès cette année fin novembre, la direction de Congrès et Expositions de Bordeaux a pris un coup sur la tête.

Organisateur du salon professionnel biennal Vinitech-Sifel consacré, lui aussi, aux techniques de la viti-viniculture et à la culture des fruits et légumes, CEB sait qu'elle ne boxe pas complètement dans la même catégorie que la puissante ville industrielle allemande et de son salon leader mondial.

Mais comme le statut de Vinitech-Sifel est celui d'un challenger direct, au même titre que le salon montpelliérain Sitevi qui lui se déroule en alternance avec le salon professionnel de Bordeaux, CEB monte une nouvelle fois sur le ring, et accepte le combat direct avec Intervitis.

"Nous avons décidé de relever le défi proposé par les Allemands qui ont, comme par hasard, passé leur évènement de triennal à biennal et en choisissant une date proche de la nôtre, en nous remettant en cause", explique Eric Dulong, président de CEB.

"Notre salon, créé en 1977, plus ancien encore que Vinexpo, a bénéficié, lors des dernières éditions, de changements très positifs pour les exposants et les visiteurs. Cette édition 2016 va encore plus loin dans la professionnalisation de l'évènement, et du coup, cela se ressent positivement sur l'affluence en termes d'exposants".

CA en hausse, record d'affluence des exposants

Une affirmation confirmée par Delphine Demade, directrice du salon Vinitech-Sifel.

"Avec 850 exposants, 1.200 marques présentes, nous progressons de 20 % par rapport à la précédente édition. Notre chiffre d'affaires progresse également fortement car le panier moyen de chaque exposant évolue à la hausse."

Traduction dans les faits : dès le début septembre, le carnet de réservations du salon était plein, et les stands réservés sont en général plus grands qu'en 2014.

"La réputation du salon allemand, de sérieux, d'organisation carrée n'est pas galvaudée, mais la nôtre n'a absolument rien à lui envier", assure Delphine Demande. "Nous nous sommes plus que jamais attachés à répondre, avant tout, aux besoins des clients exposants et visiteurs et je peux dire que nous ne savons pas faire moins bien qu'eux dans ce domaine aussi !"

Pièce commerciale maîtresse du CEB, Vinitech-Sifel, dixit Eric Dulong, le salon Vintitech-Sifel version 2016 se veut encore plus innovant que les éditions précédentes.

Au chapitre des nouveautés un colloque Vinipack, organisé en collaboration avec le pôle Atlanpack, autour du packaging des vins et spiritueux, un "techno show", espace de démonstration et d'essais qui s'installera dans une partie du Hall 2 (qui sera reconstruit pour une livraison fin 2018), ou encore Wine and Spririt Profiling, proposant des dégustations permettant de partager les bénéfices de la recherche sur les arômes.

Après deux éditions de mise au point, les liens du mariage entre Vinitech et le Sifel, salon technique dédié aux filières des fruits et légumes se resserrent considérablement.

"Nous avons renforcer la transversalité de l'évènement. Désormais ce n'est pas une aggrégation de deux salons, mais un seul et même salon car il existe de nombreuses passerelles techniques et technologiques entre les filières en question", souligne Delphine Demade.

Cela tombe bien, en Allemagne, du côté de Stuttgart, ce mariage entre les deux filières est une des forces du salon... Bref, Bordeaux ne compte pas seulement encaisser les coups de la concurrence frontale.