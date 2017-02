4.160 vins : un record pour le Concours de Bordeaux

Ce concours, organisé par la chambre consulaire, se tient le 27 mai au Palais des congrès de Bordeaux dans le cadre du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine et de la Foire internationale de Bordeaux. A ces 4.160 vins correspondent 1.333 viticulteurs et 94 appellations. Sans surprise les vins rouges dominent très largement la sélection avec 3.323 inscrits, loin devant les 494 blancs secs, les 214 rosés, les 133 moelleux/liquoreux et les 26 crémants.Le concours de déroule à l'échelle d'une ex-Aquitaine enrichie par deux départements de l'ex-Midi-Pyrénées : Gers et Tarn-et-Garonne.

Avec plus de 110.000 hectares le vignoble bordelais est à peine moins grand que celui d'Afrique du Sud (130.000 hectares) et fournit le plus gros contingent d'échantillons qui seront dégustés, soit 3.773 vins inscrits. Entre Médoc, Graves, Sauternais, Pomerol ou Saint-Emilion la palette des appellations devrait être large. Second vignoble représenté à ce concours, avec 263 inscrits, celui de Dordogne (12.000 hectares), qui aligne des appellations comme Bergerac, Montravel ou Monbazillac.

Buzet, Jurançon, Saint-Sardos...

Le vignoble de Lot-et-Garonne (8.000 hectares), qui se distingue en particulier par les appellations Côtes de Buzet ou du Marmandais présente quant à lui 73 vins inscrits. Vient ensuite le vignoble des Pyrénées-Atlantiques (2.500 hectares), notamment avec ses appellations Jurançon, Madiran, Irrouléguy, dont 27 vins ont été inscrits au Concours de Bordeaux-Vins d'Aquitaine. Le vignoble du département des Landes (2.100 hectares) est également représenté, avec ses appellations de Tursan ou Chalosse, et compte 15 vins inscrits au concours. Autre département gascon situé à l'est des Landes, le Gers, qui aligne un vignoble de 18.733 hectares (appellations Madiran, Pacherenc, Saint-Mont...), a 5 vins inscrits.

Plus surprenant : c'est le département du Tarn-et-Garonne, avec un vignoble d'environ 1.500 hectares, qui ferme le ban. Le Tarn-et-Garonne (entre Agen et Toulouse) partage l'appellation Brulhois avec le Lot-et-Garonne (Agenais). Ce département, où se travaillent aussi les appellations Fronton ou Saint-Sardos, compte 4 vins inscrits au Concours de Bordeaux-Vins d'Aquitaine. Pour préparer ce concours dans les meilleures conditions, 23 préleveurs mandatés par la Chambre d'agriculture de la Gironde iront dans chacune des propriétés candidates pour y prélever les vins.

Ces prélèvement d'échantillons à la source doivent garantir que le vin dégusté est bien le vin qui a été produit dans la propriété : aucun vin n'est envoyé aux organisateurs du concours. Les organisateurs attendent près de 1.000 dégustateurs. Les professionnels qui souhaitent participer aux séances de dégustation ne pourront pas s'inscrire avant la mi-avril.