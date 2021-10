« Le financement de la lutte contre l’érosion côtière relève de la solidarité nationale ! »

OPINION. Pour répondre aux problématiques croissantes d'érosion des littoraux, Sophie Panonacle, la députée de Gironde (circonscription du Bassin d'Arcachon) et présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, plaide pour un financement pérenne et relevant de la solidarité nationale. Mais sa proposition d'une taxe additionnelle sur les droits de mutation immobiliers a été retoquée au Parlement.