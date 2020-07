Pierre Hurmic élu maire de Bordeaux

Après avoir remporté le second tour de l'élection municipale le 28 juin, l'avocat écologiste Pierre Hurmic, élu d'opposition depuis 1995, a été officiellement élu maire de la ville de Bordeaux jusqu'en 2026. Le nouveau maire a recueilli 48 bulletins sur 65, contre trois à Philippe Poutou, pour la liste Bordeaux en luttes, et 14 bulletins blancs, correspondant aux élus d'Union pour Bordeaux, la liste du maire sortant Nicolas Florian. Les adjoints et leurs délégations respectives ainsi que les maires de quartier seront désignés vendredi 10 juillet.

"Un modèle de développement responsable, écologique et solidaire"