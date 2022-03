Ukraine : pas de cyberguerre à l'Est mais beaucoup d'entreprises-cibles à l'Ouest

Le site Internet du Kremlin cassé il y a quelques jours et brandit comme un trophée sur les écrans de télévision, apparemment par des hackers du groupe des Anonymous, ce n'est pas ça qui risque d'impressionner Eléna Poincet. L'ex-agent de terrain de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), cofondatrice avec Laurent Oudot de la société de cybersécurité Tehtris, qu'elle préside, est une pro qui ne s'en laisse pas compter.

Parce que les dirigeants de Tehtris, à l'origine d'une nouvelle technologie de lutte contre les menaces cybernétiques, estiment que les antivirus actuels sont inadaptés pour faire face à une situation de cyberguerre. Un peu comme une arme de jet préhistorique face à un pistolet mitrailleur.

Autrement-dit le moindre mouvement de bascule en mode cyberguerre suffirait à changer toutes les perspectives, en particulier pour le monde économique, qui deviendrait alors une cible de choix. La riposte européenne à l'agression militaire russe en Ukraine, qui se traduit par un ensemble de mesures de rétorsions largement financières et économiques à l'encontre de Moscou pourrait peser dans le déroulement du scénario en cours.

Il est bien possible qu'à terme l'économie devienne un champ de bataille élargi entre la Russie et l'Europe.

"Il me semble que cela ne fait pas beaucoup de doute. Et en cas de cyberguerre il est clair que les PME et les entreprises de taille intermédiaire, généralement mal équipées, et qui sont en retard vis-à-vis des grands groupes, vont être très exposées. La cybersécurité c'est un vrai métier. Il faut savoir que chaque jour entre 300.000 et 500.000 menaces inconnues arrivent sur Internet. Or un antivirus ne peut vous protéger que contre une menace qu'il connait déjà ! C'est pourquoi nous avons développé la technologie Tehtris Optimus, qui permet une riposte automatique et instantanée à toute forme de menace", résume Elena Poincet.