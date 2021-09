Cybersécurité : Tehtris va recruter 100 ingénieurs et présente son réseau Ecosystem

Depuis sa levée de fonds record de 20 millions d'euros en novembre 2020, Tehtris, entreprise innovante implantée à Paris et Pessac (Bordeaux Métropole), qui se définit comme le leader mondial de la neutralisation automatique sans intervention humaine des cyberattaques, a recruté comme annoncé 100 personnes de plus, portant son effectif à 165 salariés.

"Nous allons encore recruter 20 salariés d'ici fin 2021 et une centaine d'ingénieurs l'an prochain", confirme à La Tribune Ingrid Söllner, en charge du marketing, en direct du Forum international de la cybersécurité (FIC 2021) auquel participe Tehtris et qui se tient à Lille jusqu'au 9 septembre.

L'entreprise a été cofondée en 2010 par Elena Poincet et Laurent Oudot, deux anciens agents de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) issus du renseignement opérationnel et technique, ce qui les a conduits à développer l'architecture logicielle à la base du succès de Tehtris.

Coopérer pour gagner en efficacité

L'entreprise innovante, qui s'est distinguée en juillet dernier par sa capacité à détecter le logiciel espion Pegasus, vient de profiter du FIC 2021 pour annoncer la création d'une place de marché baptisée Ecosystem, qui va donner accès à ses clients à un tout nouvel ensemble d'offres personnalisées en cybersécurité.

Tehtris a développé une plateforme de type XDR (détection et réaction amplifiées/extended detection and response -ndlr) capable de détecter et neutraliser en temps réel, de manière automatisée, des menaces numériques connues et inconnues dans les infrastructures d'entreprises. C'est pour optimiser le service rendu que Tehtris a développé Ecosystem. Stratégie qui s'inscrit de plain-pied dans le thème du FIC 2021 : "Pour une sécurité coopérative et collaborative".

Détecter plus vite les cyberattaques pour frapper plus fort

"Protéger son entreprise face aux attaques diverses et variées... requiert de choisir des solutions technologiques adaptées aux besoins et contraintes de son système... Tehtris facilite avec Ecosystem la découverte de solutions innovantes et performantes. Dans un objectif d'augmenter l'expérience utilisateur et de réduire le temps de détection et réaction aux attaques, les équipes de sécurité pourront désormais visualiser en un endroit l'ensemble des alertes remontées par les différentes solutions auxquelles ils ont souscrit, à travers la Tehtris Open XDR Platform et grâce à la connexion d'Api (interface de programmation d'application -Ndlr)", relève la direction de cette entreprise innovante.

Huit partenaires ultra-pointus pour démarrer l'alliance

Une montée en puissance qui s'appuie sur les huit partenariats noués par Tehtris avec les sociétés françaises Celteam, Comae, Cybelangel, Cyber-Detect, eShard (Pessac/Bordeaux Métropole), Dust Mobile, The Green Bow (réseau privé virtuel) et l'entreprise américaine Proofpoint.

"Ce sont des partenaires dans lesquels nous avons toute confiance et avec lesquels nos solutions sont interopérables pour pouvoir proposer de nouvelles combinaisons sur-mesure encore plus efficaces à nos clients", éclaire Ingrid Söllner.

Avec à la clé une large palette d'expertises, comme celle d'eShard spécialiste dans la cyber-protection des objets connectés, ou de Cybelangel, licorne française implantée aux Etats-Unis experte en analyse et détection des fuites de données numériques.

"Développée avec le principe de "Security and Ethics by design" (de conception éthique et sûre-ndlr), ouverte et compatible, au travers de ses modules, la Tehtris XDR Platform franchit ainsi un nouveau cap pour toujours accroître le service à ses clients... Avec les partenaires rassemblés dans le cadre d'Ecosystem, nous apportons davantage de confiance et de cybersécurité aux entreprises. Nous créons aussi une communauté d'acteurs de confiance en cybersécurité complémentaires, capables de répondre à tous les enjeux et d'innover ensemble", déclarent ainsi Elena Poincet et Laurent Oudot.

