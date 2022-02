Avec de l'huile Oméga-3 dans son moteur, Fermentalg décolle de +155 %

Spécialisé dans la production naturelle de colorant alimentaire bleu et de DHA (acide gras présent dans l'organisme) à partir de microalgues, le groupe Fermentalg, à Libourne (Gironde), coté en bourse et dont Philippe Lavielle est le PDG, a confirmé avec éclat son redressement en 2021. Une évolution dont témoignent les premières données chiffrées de son exercice. Non seulement Fermentalg a réussi à sortir d'une longue stagnation qui semblait ne devoir jamais finir mais le groupe le fait en force.

Etanche aux effets de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, Fermentalg a ainsi vu son chiffre d'affaires continuer à grimper en plein blitz viral, passant de 1,8 million d'euros en 2019, à 2,2 millions d'euros en 2020 (+22,2 %), puis à 5,6 millions d'euros en 2021 : soit une accélération record de l'activité à +155 % !

Comme le souligne la direction, « la société a ainsi nettement dépassé son objectif de ventes (au moins 5 millions d'euros) et le consensus des analystes financiers (5,1 millions d'euros) ».

L'huile oméga-3 DHA Origins : locomotive en 2021 et 2022

A l'origine de cette trajectoire prometteuse : le succès commercial de l'huile DHA Origins, qui est, semble-t-il, actuellement la seule gamme d'Oméga-3 pouvant afficher une concentration naturelle en DHA d'au moins 550 milligrammes/gramme. Acide gras à longue chaîne, le DHA ("docosahexaenoic acid"/pour acide docosahexaénoïque) est très présent dans l'organisme, notamment le cerveau, les yeux, les membranes cellulaires.

La direction du groupe souligne que l'activité a été portée par la hausse des ventes de DHA Origins, elle-même dopée par l'expansion de son réseau commercial, qui couvre désormais, de façon directe ou indirecte, 27 pays. Le chiffre d'affaires généré par DHA Origins s'est en d'abord développé en Amérique du Nord (47 % des ventes), devant l'Europe (40 %) et l'Asie (13 %). Fermentalg aborde ce nouvel exercice avec ambition et souhaite maintenir une dynamique de croissance pour DHA Origins comparable à celle enregistrée en 2021.

Bientôt de la biomasse créée grâce au CO2...

Cet optimisme est conforté par un solide carnet de commandes qui représente d'ores et déjà, à fin janvier 2022, plus de 70 % du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année écoulée ! Si la locomotive du groupe tourne à toute vapeur, Fermentalg n'entend pas jouer toute sa croissance sur cette unique force de traction. Le développement du Blue Origins, en étroit partenariat avec l'Américain DDW, de Louisville (Kentucky), nouvelle propriété du groupe suisse Givaudan, à Genève. Ce colorant alimentaire bleu a très peu de concurrents sur le marché international, apparemment aucun d'origine algale, et affiche une stabilité chimique très recherchée.

La coentreprise CarbonWorks, créée au 3e trimestre 2021 pour moitié par Fermentalg et le groupe Suez devrait produire dès cette année ses premiers lots de biomasse issus de son démonstrateur de capture et de bioconversion du CO2 ! Biomasse qui sera valorisée comme traitement naturel antifongique. Autant d'ingrédients qui font de cette coentreprise l'acteur central d'une séquence édifiante où la science semble aller à la rencontre du merveilleux... Le groupe va s'appuyer sur sa trésorerie brute de 26 millions d'euros pour assurer la bonne carburation de cette montée en puissance.