Dioxycle, le pionnier de l’économie circulaire appliquée au CO2 est né à Bordeaux

Âgée de 27 ans et diplômée de l'École polytechnique, Sarah Lamaison a étudié l'économie de l'environnement et de l'énergie à l'Université Paris Saclay, puis la photosynthèse artificielle à l'Université de Cambridge (Royaume-Uni). Elle a effectué sa thèse sur le stockage de l'énergie et la valorisation du CO2 au Collège de France et à l'Université de Stanford (Etats-Unis), élaborant au fil de ses recherches le projet Dioxycle. Une projet pour lequel elle a reçu en septembre 2020 le prix Jeunes talents L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science. David Wakerley, 31 ans, a pour sa part conduit un doctorat de Chimie à l'université de Cambridge avant de poursuivre son post-doctorat au Collège de France et à Stanford, et de concevoir avec Sarah Lamaison la technologie déployée par Dioxycle.

LA TRIBUNE - Vous avez co-fondé en novembre dernier Dioxycle, une startup spécialisée dans le recyclage du CO2. Sur quel principe repose votre solution technique ?

SARAH LAMAISON - Il s'agit de ne plus considérer le dioxyde de carbone comme un déchet, mais plutôt comme une...