Insuffisance cardiaque : FineHeart valide sa charge par induction et vise l'étude clinique

Basées à Pessac et Tours, les équipes de la startup FineHeart travaillent depuis déjà dix ans sur une pompe cardiaque miniaturisée baptisée Icoms et visant à traiter les dizaines de milliers de patients atteints des formes les plus sévères d'insuffisance cardiaque chaque année. Protégé par plusieurs dizaines de brevets et ayant validé sa phase pré-clinique, Icoms suit un chemin différent des pompes cardiaques classiques. "Contrairement aux autres pompes qui cherchent à remplacer le fonctionnement du cœur, nous venons le soutenir. C'est-à-dire qu'Icoms se synchronise avec les pulsations cardiaques naturelles et vient les assister", révèle Arnaud Mascarell, le CEO de FineHeart.

Lire aussi : Insuffisance cardiaque : FineHeart lève 5,44 M€ pour préindustrialiser son dispositif

Une différence qui est loin d'être anodine parce qu'elle permet de réduire drastiquement la consommation d'énergie d'Icoms par rapport aux dispositifs actuellement sur le marché et donc d'envisager une...