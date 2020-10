La société innovante bordelaise LNC Therapeutics devient Ysopia Bioscience

La société innovante bordelaise LNC Therapeutics, spécialiste de la lutte contre l'obésité et les maladies cardio-métaboliques associées, qui a levé 6,2 millions d'euros en septembre 2019 via une augmentation de capital et une opération de financement non dilutive, annonce avoir changé de nom pour s'appeler désormais Ysopia Bioscience. Cette dernière, dont Georges Rawadi est le directeur général, a acquis en particulier en 2018 les droits d'exploitation exclusifs de la bactérie...