Bâtiment durable : 7 startups récompensées par le centre de recherche Nobatek-INEF4

Installé à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Talence (Gironde) et Paris, le centre privé de recherche appliquée pour la transition énergétique du bâtiment Nobatek-INEF4, a organisé son propre concours de startups et de TPE innovantes sur le thème de bâtiment durable "Better, smarter, greener" ("Meilleur, plus intelligent, plus vert"). 61 jeunes pousses françaises ont candidaté, neuf finalistes ont été retenues et sept lauréates ont été récompensées lors de la remise des prix qui s'est déroulée à Talence, le 5 juillet dernier.

Les solutions retenues s'appliquent à la construction neuve comme à la réhabilitation dans le logement individuel et collectif et dans le tertiaire. Elles s'adressent aux architectes, constructeurs, aménageurs, fabricants, industriels, bureaux d'études ainsi qu'aux gestionnaires et usagers des bâtiments.

Un contrat de partenariat de 20.000 €

Le "grand prix de l'innovation pour la transition énergétique et environnementale" a été décerné à Eco-Tech Ceram (ETC), une startup de Perpignan (Pyrénées-Orientales) qui a conçu Ecostock, "un accumulateur de chaleur de grande capacité qui permet de capter et stocker la chaleur résiduelle d'installations industrielles pour la restituer dans les bâtiments". ETC signera un contrat de partenariat de 20.000 € avec Nobatek-INEF4 pour développer son projet avec les équipes de l'institut de recherche.

Le grand prix et les autres lauréats seront accompagnés par le centre de recherche pour fiabiliser leur technologie et décrocher de premières références commerciales au sein de l'écosystème de l'institut de recherche.

Les autres startups récompensées sont :