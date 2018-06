WSB et Azendoo partenaires pour la transformation numérique de 100 entreprises

Présente à Bordeaux et Paris, l'agence WSB a été choisie par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à l'issue d'un appel d'offres public dans le cadre d'une opération visant à flécher davantage d'entreprises, PME notamment, vers la transformation numérique. Un sujet encore sous-estimé et laissé de côté par nombre de dirigeants d'entreprises.

"L'agence existe depuis une quinzaine d'années, explique Bruno Leconte. Depuis cinq ans, nous cultivons une forte dimension stratégique avec notre pôle Smalt, ce qui nous amène à travailler avec des grands comptes comme Daucy, Vico, SNCF, mais aussi avec des acteurs beaucoup plus petits dans les régions. Nous avons été retenus pour mener à bien 100 diagnostics de maturité numérique, permettant de co-construire avec les dirigeants d'entreprise une vision stratégique et un plan d'action concret adapté. Nos consultants interviendront lors de deux journées d'atelier au sein chaque société pour auditer et établir ce diagnostic, et définir les bases d'un plan stratégique. Nous aurons 18 mois pour réaliser ces 100 diagnostics. C'est un premier amorçage de la transformation numérique : nous flècherons ensuite les dirigeants vers les acteurs susceptibles de prendre le relais."

Azendoo est également impliquée dans ce sujet. La startup bordelaise mettra à contribution son application, dont le rôle sera central au cœur du pilotage du programme. Azendoo fournit des outils permettant de mieux organiser et gérer les projets et tâches collaboratifs. Partage de documents, planification du travail, synchronisation, suivi de l'avancée des tâches... Objectif dans le cadre de ce dispositif financé à 100 % par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine : "Démontrer que la transformation numérique est une démarche globale qui change la relation d'une entreprise avec ses clients, qui donne une large place à la culture digitale dans ses murs, qui modifie les activités des services production, achats, ... et qui s'appuie également sur l'évolution des méthodes de travail."

Les entreprises intéressées par ce programme peuvent candidater en suivant ce lien.