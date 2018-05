NFC-Interactive et Rhoban vers un rapprochement

Elles sont toutes les deux issues du réputé Labri, le Laboratoire bordelais de recherche en informatique (Université de Bordeaux / CNRS / Bordeaux INP). NFC-Interactive et Rhoban System profitent du salon français VivaTech pour annoncer leur projet de rapprochement "dans le but de créer le premier opérateur nouvel aquitain et un des leaders français des solutions IOT, robotiques et intelligence artificielle dédiées à l'industrie, aux transports et à la logistique", expliquent-elles. Les deux startups bordelaises se disent convaincues que l'opération contribuera à augmenter leur chiffre d'affaires respectif en misant sur la complémentarité de leurs offres et la convergence entre la robotique, les objets connectés et l'analyse des données.

NFC-Interactive, dirigée par Nicolas Bournet et Serge Chaumette, a été créée en 2014. La société compte une douzaine de salariés et réalise un chiffre d'affaires de 700.000 € pour un résultant net avoisinant les 35 %. Elle s'est spécialisée dans le développement de solutions articulées autour de l'internet des objets (IOT) appliquées au monde industriel, principalement ferroviaire, et à celui de la logistique. La startup a de fortes compétences en matière de communication en champ proche (ou near field communication, NFC) interactive. L'avantage de cette technologie de communication sans contact, qui utilise de très hautes fréquences dont la portée n'excède pas dix centimètres, c'est qu'elle n'a pas besoin de réseau. Ce qui correspond parfaitement aux besoins en sécurité de la SNCF et des sociétés de chemins de fer : les cabanes techniques éparpillées sur les réseaux ferrés, qui gèrent les flux électriques contrôlant l'ouverture et la fermeture des barrières des passages à niveaux ou la signalisation des chemins de fer, génèrent en effet des champs électromagnétiques qui empêchent toute communication par Internet.

Au-delà du NFC, l'entreprise a progressivement élargi son offre, permettant par exemple à ses clients de créer leur propre réseau de communication Internet des objets, notamment en maintenance (communication de machines ou de contrôles de sécurité pour annoncer qu'une pièce va bientôt lâcher, ou qu'un système électrique a cessé de fonctionner, etc.).

De son côté Rhoban System a été fondée par Olivier Ly et Hugo Gimbert, bien connus dans le monde de la robotique et très impliqués dans le dossier de la candidature française à l'accueil de la Robocup en 2020, . Le duo a d'ailleurs été champion du monde dans leur catégorie en 2016 et 2017. Rhoban System propose des solutions de robotique de précision pour des clients du monde agricole et vinicole. Elle bénéficie du transfert de technologie du projet de recherche Rhoban, qui travaille entre autres sur la robotique humanoïde, mais a peu de temps pour se développer commercialement et se contente pour l'heure de répondre aux sollicitations.

Rhoban System bénéficie du transfert de technologie de l'équipe de recherche Rhoban, qui travaille notamment sur les robots humanoïdes (crédit photo Agence Appa)

Les deux entreprises précisent qu'elles "partageront leurs travaux en matière de recherche et développement, d'innovation et de prototypage. La gestion administrative et commerciale sera assurée par les équipes de NFC-Interactive."



"Nous serons jusqu'à la fin de l'année dans une phase de co-développement de nos sociétés, précise Nicolas Bournet. Ensuite il y aura une absorption avec une marque unique, mais Rhoban System gardera de l'autonomie en fonctionnant comme une business unit. L'opération se fait en autofinancement. Nous nous apprêtons également à boucler une levée de fonds d'1 M€."

Pour le dirigeant de NFC-Interactive, le mariage fait sens :