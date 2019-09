La Tribune Wine's Forum : Lagrézette, Tariquet et Philippe Faure-Brac invités d'honneur

Discuter des enjeux clés de la filière viti-vinicole et mettre à l'honneur les acteurs économiques audacieux et innovants : la 6e édition de La Tribune Wine's Forum restera fidèle à ce double objectif, le 15 octobre à la Cité du vin. Près de 300 professionnels sont attendus lors de cet événement articulé autour de conférences, interviews et d'une remise de prix dans les catégories suivantes : Equipementier, Jeune talent, Commerce et distribution, Talent de l'année et Prix du jury. Ce dernier, composé de représentants de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, de la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'Inno'vin et de Jean-Marc Quarin, critique indépendant et organisateur du Salon des outsiders, s'est réuni il y a quelques jours pour choisir les lauréats.

Le Wine's Forum invite cette année trois personnalités reconnues du monde du vin à prendre la parole. Aucune n'est issue du vignoble bordelais : l'occasion donc de regarder ce qui se passe ailleurs en France.

Alain-Dominique Perrin viendra raconter l'histoire de son Château Lagrézette. L'ancien patron du joailler Cartier, toujours président de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, est propriétaire depuis 1980 de ce domaine situé à Caillac (Cahors) dans le Lot. Il expliquera notamment comment il a misé sur le cépage malbec avant que ce dernier gagne en renommée et en qualité, et sur la viticulture raisonnée. Cet indéniable précurseur au verbe franc produit chaque année 630.000 bouteilles, dont quelques cuvées très bien notées.

Vainqueur du concours de Meilleur sommelier du monde en 1992 à Rio de Janeiro, Philippe Faure-Brac est président de l'Union de la sommellerie française depuis 2016. Il est aussi propriétaire du restaurant le Bistrot du sommelier, boulevard Haussmann à Paris. Ce spécialiste éclairé et défenseur de la gastronomie analyse depuis de longues années l'évolution du monde du vin. Lors de La Tribune Wine's Forum, il approfondira les relations entre tendances de consommation et pratiques viti-vinicoles. "Désintérêt pour la sucrosité et le boisé, préférences pour les vins jeunes, émergence des vins natures, haute qualité environnementale... Les goûts ont profondément changé ces dernières années et les méthodes de culture et de production ont elles aussi été révolutionnées. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens et c'est passionnant à observer", résume-t-il.

Rémy Grassa est quant à lui le directeur général et copropriétaire avec son frère du Domaine Tariquet. Emblématique du Sud-Ouest (1.200 hectares en Gascogne), véritable machine de guerre commerciale, le domaine appartient à la même famille depuis 1912. Revendiquant une certaine forme de désobéissance, les Grassa sont eux aussi des précurseurs ayant imposé leurs vins blancs là où l'on ne jure que par l'Armagnac, important des cépages peu ou pas utilisés dans le Gers, imaginant de nouveaux assemblages... Rémy Grassa, qui représente la nouvelle génération aux commandes avec son frère Armin, viendra lors du Wine's Forum expliquer comment, concrètement, un domaine de cette ampleur continue à innover tant dans la vigne qu'au chai.

Mardi 15 octobre à partir de 16h15 à la Cité du vin à Bordeaux. Début de l'événement à 16h45 précises. Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire.