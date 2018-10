Stéphane Toutoundji (Œnoteam) , Jérémy Cukierman (Kedge) et Fabrice Bernard (Millésima) invités d'honneur du Wine's Forum

Stéphane Toutoundji a fondé Œnoteam en 2002. Son cabinet d'œnologues, basé à Libourne, s'est progressivement étoffé jusqu'à conseiller aujourd'hui près de 400 propriétés. Le travail d'Œnoteam vise notamment à limiter les intrants, cette grande famille de produits non naturels où l'on trouve par exemple les pesticides, se débarrasser du soufre, voire réduire le goût de bois ou l'impact des tanins dans un vin. Il était donc logique que Stéphane Toutoundji angle sa conférence d'ouverture de La Tribune Wine's Forum, le 16 octobre à la Cité du vin à Bordeaux, sur le virage écologique, selon lui sans retour, que prend actuellement la viticulture. Ceci sur fond d'explosion de la consommation mondiale de vin dans le monde.

Egalement invité d'honneur de la soirée, Jérémy Cukierman abordera lors de sa keynote la question du réchauffement climatique vu à travers trois aspects : conséquences, contraintes, opportunités. Faisant partie du cercle très restreint des Master of wine, prestigieuse qualification obtenue à l'issue d'épreuves réputées pour être extrêmement complexes, Jérémy Cukierman travaille depuis près de quinze ans avec plus de 200 vignerons français et étrangers. Consultant et journaliste, il a pris la direction de la Wine & Spirits Academy de Kedge Business School en juillet dernier.

Fabrice Bernard, 3e intervenant de marque invité à prendre la parole, se penchera quant à lui sur les différents enjeux des modes de distribution. Installée à Bordeaux, la société Millésima revendique la place de leader de la vente de grands vins et de vins en primeur avec 90.000 clients dans plus de 120 pays depuis sa création en 1983. L'entreprise stocke notamment 2,5 millions de bouteilles de grands vins ainsi que la plus large offre de vins en primeur.

La Tribune Wine's Forum les accueillera tous les trois à l'occasion de sa 4e édition le mardi 16 octobre à partir de 18h à la Cité du vin à Bordeaux. Cet événement annuel restera fidèle à sa philosophie initiale : débattre des grands enjeux de la filière viti-vinicole et récompenser ses acteurs les plus innovants et performants. L'événement est organisé par La Tribune et placé sous le parrainage de Kedge Business School, en partenariat avec la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Cité du vin et la Région Nouvelle-Aquitaine. Cinq prix seront remis à des entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans les catégories suivantes :

Equipementier

Jeune vigneron / jeune vigneronne

Innovation

Prix spécial de l'année

Talent de l'année

La Tribune Wine's Forum 2018, mardi 16 octobre à partir de 18h à la Cité du vin à Bordeaux. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité vous sera demandée à l'accueil.