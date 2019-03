Forum Santé Inovation 2019 : rendez-vous le 15 mai à Bordeaux

Le Forum Santé Innovation revient pour une 3e édition à Bordeaux, le mercredi 15 mai 2019 à l'Institut culturel Bernard Magrez. Chaque année, près de 400 professionnels participent à ce rendez-vous permettant un tour d'horizon complet des dernières innovations et des enjeux économiques de la filière santé. Ce nouvel opus, après une keynote d'ouverture prospective sur la santé et le système de santé de demain, sera articulée autour de deux grandes tables rondes.

Les sujets chauds de la R&D

Quoi de neuf en recherche médicale ? Quels sont les grands enjeux de la médecine et de la filière santé ? Quelles seront les futures avancées pour traiter des maladies aujourd'hui mal comprises et mal soignées ? Comment amener ces nouvelles thérapies aux patients ?

Révolutionnant le traitement des cancers depuis quelques années, l'immuno-oncologie a permis de fantastiques progrès cliniques et d'améliorer la survie des patients dans de nombreux cancers. Et de nouvelles approches thérapeutiques, mêlant immunologie, thérapie cellulaire et génique sont aujourd'hui en cours de validation. Sous le feu des paillasses et publications, le microbiote, bien au-delà de la flore bactérienne, jouerait un rôle majeur, protecteur ou promoteur, dans de nombreuses pathologies et apparait comme le gros sujet d'investigation du XXIe siècle. Autre exemple de révolution en marche en recherche médicale : l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Trois exemples qui donnent espoir demain, de mieux prévenir et de mieux soigner l'être humain. Mais pour amener ces innovations auprès des patients, encore faut-il pouvoir produire et s'approvisionner : la bioproduction est consacrée comme une des quatre priorités du Contrat Stratégique de la Filière santé signé le 4 février : où en est la bioproduction en France, quels sont les acteurs, les enjeux, et les risques de rupture de stock ?

Les nouvelles technologies dans la réalité du soin

Quand les nouvelles technologies révolutionnent la santé et la prise en charge médicale : e-santé, surveillance à domicile, réalité virtuelle ou augmentée, le quotidien des patients et des soignants a été bouleversé en quelques années avec l'émergence puis l'arrivée massive d'outils numériques et hightech qui facilitent, accélèrent et accompagnent la prise en charge thérapeutique. Oncologie, maladies chroniques, vieillissement, maternité, toutes les pathologies et indications sont concernées et se dotent peu à peu d'outils pour optimiser le parcours de soin. Pour quelles réalités concrètes, et quelles limites ?

Le programme complet sera dévoilé dans quelques semaines mais les inscriptions pour assister à l'événement sont d'ores-et-déjà ouvertes.

Forum Santé Innovation 2019, mercredi 15 mai à l'Institut culturel Bernard Magrez à Bordeaux, à partir de 8h30. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.