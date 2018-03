Smart City Bordeaux : le programme du 4 avril se précise

Comme chaque année, La Tribune repart sur les routes de France pour son Forum Smart City. La première étape de l'édition 2018 aura lieu au Palais de la Bourse le 4 avril à partir de 8h. Des experts locaux, nationaux et internationaux, dirigeants de grands groupes, fondateurs de startups... interviendront tout au long de la journée pour donner leur point de vue sur les villes de demain et aborder des pistes de réflexion. La thématique centrale de cette étape bordelaise, "Habiter la ville, partager la vie !", permettra d'embrasser des thématiques telles que l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie urbaine, les relations entre les métropoles et les territoires, ou encore les façons de vivre, se déplacer et travailler à l'ère du numérique. La vision défendue est celle d'une ville où la technologie n'est qu'un moyen placé au service des usages, pour une smart city à visage humain, plus inclusive et plus sobre.

Le pré-programme, conçu en collaboration avec le professeur Carlos Moreno, spécialiste international de la smart city, est le suivant. A noter que des courts-métrages sur la vie urbaine issus du Festival international Méga Cities Short Docs seront présentés tout au long de la matinée.

8h : accueil

8h30 précises : ouverture du Forum par Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune. Intervention vidéo de Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine

8h40 : table ronde "Métropoles et territoires : ensemble pour gagner !" avec Luc Belot, auteur du rapport "De la smart city au territoire d'intelligence(s)" et ancien député du Maine-et-Loire, ainsi que des représentants nationaux d'EDF, d'Icade et de Bpifrance / FrenchFab

9h20 Entretien "Les enjeux des territoires et de la formation et leurs impacts sur le vivre-ensemble" entre Carlos Moreno, professeur associé Université Paris 1, président du Comité scientifique du Forum Live in @ living city, et Guillaume Villemot, vice-président cofondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre, président des Etats généraux de la politique de la ville. Intervention vidéo de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale

9h30 Echange "Comment la métropole génère de nouvelles inégalités : le rôle de l'économie sociale et solidaire" entre Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux, et Nicolas Hazard, président fondateur d'INCO et fondateur d'Impact 2, le "Davos" de l'entrepreneuriat social. Tous deux rebondiront également sur des séquences vidéo du sociologue et philosophe Edgar Morin

10h Présentation "Bordeaux accueille la 1re installation d'autoconsommation collective de France", par Enedis

10h10 : table ronde "Bordeaux, territoire à énergie positive" avec

Claire Roumet, directrice exécutive d'Energy Cities, le réseau international des villes pour l'énergie

Baptiste Yvenat, CEO cofondateur de la startup bordelaise Keyclic.

10h55 : pause et networking

11h20 : table ronde "J'habite, tu travailles, nous vivons" avec

Pierre Aoun, directeur général du groupe LP Promotion

Frédérik Dain, architecte associé, cabinet Hobo Architecture

Stephan de Faÿ, directeur général de l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique

Catherine Gall, directrice Europe Moyen-Orient Afrique de Steelcase

Jean-François Leu, délégué régional Nouvelle-Aquitaine d'Action Logement Services

12h20 : "Les nouvelles manières d'habiter - témoignages" avec

Carmen Santana, architecte espagnole fondatrice de l'agence Archikubik, Prix futurs possibles 2014

Un représentant de Vinci Immobilier

12h50 Dialogue "Imaginons vivre ensemble dans la ville" entre Frédérique Bedos, journaliste de l'Espérance, fondatrice de l'ONG internationale "Le Projet Imagine" et le professeur Carlos Moreno (Université Paris 1, Forum Live in @ living city)

13h conclusion de la matinée et cocktail déjeunatoire

14h15 : keynote "Comment le big data changera-t-il nos vies urbaines ?" par Jacques Priol, président de Civiteo, auteur du livre à succès "Data et territoires"

14h30 : table ronde "Connectez-moi Bordeaux !" avec

Fabien Cauchi, président fondateur de Metapolis

Quentin Lestavel, directeur France et Belgique de la plateforme de location de véhicules Drivy

Clarisse Moisand, designer de services urbains, fondatrice de WeDoStudios

15h20 Clôture

