Smart City Bordeaux : qui sont les intervenants confirmés ? (2/2)

10h40 Table ronde "J'habite, tu travailles, nous vivons"



Pierre Aoun, directeur général du Groupe LP Promotion

Diplômé de l'ESCEM et titulaire d'un MBA en finance de l'Université Lehigh aux Etats-Unis, Pierre Aoun a commencé sa carrière dans la finance. Rattrapé par l'appel de sa ville natale, Toulouse, il intègre en 2004 le Groupe LP Promotion comme directeur du développement et de la communication. Il devient en même temps actionnaire de l'entreprise. Son rôle : faire de LP Promotion la référence de l'immobilier neuf dans le Grand Sud-Ouest. En 2009, il devient directeur général adjoint. En 2017, suite à une réorganisation du capital de l'entreprise, il est nommé directeur général du Groupe LP Promotion. Depuis plus de 10 ans, il travaille en étroite collaboration avec les fédération des Promoteurs immobiliers d'Occitanie Toulouse Métropole et d'Aquitaine.

Frédérik Dain, fondateur du cabinet Hobo architecture

Architecte associé, Frédérik Dain fonde le cabinet d'architecture Hobo à Bordeaux en 2009. L'agence a vu le jour dans l'après-crise financière de 2008 et le Grenelle de l'Environnement avec l'intime conviction que nos sociétés mondialisées venaient de virer un cap et que rien ne serait plus jamais comme avant. Hobo fonde d'abord sa démarche de conception sur la compréhension des défis que ses clients doivent même relever pour faire face aux défis à venir. Pour Hobo architecture, l'objectif est de faire mieux avec moins, en menant une démarche de R&D sur la compréhension des nouveaux usages et l'évolution des espaces dédiés mais aussi sur l'amélioration globale des techniques de construction par l'industrialisation. Hobo est aussi une équipe qui teste sur elle-même un projet immobilier participatif en autopromotion réelle. Livrable en 2019, Bord'Ha sera un immeuble mixte tertiaire et d'habitat au cœur du quartier Bastide-Niel conçu par Winy Maas (MVRDV).

Stéphan de Faÿ, directeur général de l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique

Stéphan de Faÿ a commencé sa carrière dans le domaine des constructions navales militaires (DGN, DGA). Chargé de mission « entreprises industrielles » à la Mission interministérielle sur les mutations économiques, il a ensuite assumé la responsabilité du Bureau Otan à la direction de la stratégie de la DGA (2005‐2008) au moment de la réintégration par la France du Commandement intégré de l'Alliance atlantique. En 2008, Stéphan de Faÿ a rejoint l'équipe réunie par Christian Blanc tout juste nommé Secrétaire d'Etat au développement de la région capitale (Grand Paris). Il devient ensuite directeur adjoint de cabinet des ministres chargés du Grand Paris (C. Blanc, M. Mercier, M. Leroy). En février 2011, il rejoint l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine‐Arche, aménageur d'un territoire allant de « la Seine à la Seine » et englobant notamment le quartier d'affaires de La Défense, en qualité de directeur général adjoint. Le 15 septembre 2014, il prend la direction générale de l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique.

Catherine Gall, vice-présidente alliances stratégiques Europe, Moyen-Orient et Afrique de Steelcase

Catherine Gall est vice-présidente des Alliances stratégiques pour Steelcase sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Elle développe au sein d'une équipe d'experts internationaux, les programmes de partenariat avec les universités, les cabinets de design, d'architecture intérieure et de conseil en sociologie et en stratégie immobilière de cette région. Elle mène depuis une quinzaine d'années des études exploratoires dans le domaine de la conception et de l'organisation des environnements de travail et d'enseignement. Elle a créé la cellule prospective "Steelcase WorkSpace Futures" à Paris en 2004 et a notamment piloté suite à son parcours international, la recherche "Culture Code" décryptant les interrelations entre la culture nationale et l'usage et la conception des environnements de travail dans 11 pays (publiée en 2008). Passionnée par les projets d'innovation et de transformation, Catherine Gall est aussi une experte en design thinking et en design d'expériences.

Jean-François Leu, directeur de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine d'Action Logement Services

Diplômé de l'Université d'Artois en management par la qualité dans la construction et le développement durable, Jean-François Leu est délégué régional d'Action Logement Services Nouvelle-Aquitaine depuis janvier 2017. Il a précédemment occupé le poste de directeur patrimoine et gestion immobilière chez Clairsienne de 2012 à 2016, de directeur du renouvellement urbain et de cohésion sociale à la mairie de Toulon de 2005 à 2012 et de chef de projet renouvellement urbain à la SEMAEM - SEM ville de Montauban.

11h30 : présentation de Christophe Dacre-Wright, directeur du développement de Birdz

11h40 : pitch de Baptiste Yvenat, CEO cofondateur de Keyclic

Diplômé de l'Inseec Bordeaux en 2011, Baptiste Yvenat est parti à la découverte du monde durant un an avec l'envie de découvrir de nouvelles cultures. À son retour, soucieux de garder sa liberté, il décide d'accompagner en freelance les entreprises dans leur stratégie de digitalisation, avant de co-créer en 2014, la société Keyclic, portant l'application collaborative du même nom, spécialisée dans le signalement et le traitement des petits dysfonctionnements du quotidien. Depuis, il porte fièrement les couleurs de Keyclic qui définit les bâtiments et les espaces publics de demain, connectés à leurs usagers et gestionnaires, en collaborant notamment avec les entreprises souhaitant améliorer le confort de vie et de travail tout en simplifiant leurs opérations de maintenance.

11h45 : "Les nouvelles manières d'habiter - témoignages"

Florian Baril, directeur délégué direction territoriale Nouvelle-Aquitaine de Vinci Immobilier

Diplômé de l'Ecole spéciale des travaux publics en 2003, Florian Baril est aujourd'hui directeur délégué de Vinci Immobilier Bordeaux Sud Aquitaine. Il animait auparavant l'équipe de développement grands projets et consultations au sein de la même société sur la région parisienne. Cette fonction lui a permis notamment de participer aux appels à candidature innovants de "Réinventer Paris, réinventer La Seine" et "Inventons la Métropole du Grand Paris".

Carmen Santana, co-fondatrice de l'agence Archikubik (Barcelone)

Carmen Santana est architecte, co-fondatrice de l'agence Archikubik et lauréate du Prix futurs possible 2014. Elle a étudié à l'école d'architecture de Toulouse et fait un master d'urbanisme espaces naturels dans les agglomérations urbaines et périurbaines avec le projet "Espaces de transition entre asphalte et nature", Barcelona 1995. Elle est également membre du comité scientifique "Living in @ Living City", dirigé par le Professeur Carlos Moreno. Directrice depuis 2006 du module "Société de l'information et territoire" du master environnement urbain et développement durable à l'ETSAB de Barcelone, elle est spécialisée en écologie urbaine. Installée à Barcelone depuis 1992, elle est co-fondatrice de @kubik, espace transdisciplinaire pour très petites et petites entreprises.

Elizabeth Touton, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat et des déplacements

Architecte de formation, Elizabeth Touton est adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat et des déplacements. A ce titre, elle est fortement impliquée dans tous les projets urbains en cours de développement à Bordeaux.

12h15 Dialogue "Imaginons vivre ensemble dans la ville"

Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG "Le Projet Imagine"

Frédérique Bedos a été pendant 15 ans journaliste et présentatrice TV et radio en France et à l'international. En 2010, elle fonde l'ONG "Le Projet Imagine" qui se décompose en deux piliers. Les films Imagine ont pour mission d'informer, inspirer et pousser à l'action. Ils obéissent tous à la même ligne éditoriale, celle de faire du journalisme avec espérance. L'objectif des films consiste à lever un grand mouvement d'engagement populaire qui cherche à inventer une autre façon d'être au monde. En 2014, le président de la République, François Hollande, l'a choisie pour intégrer le comité de parrainage de "La France s'engage", le chantier présidentiel consacré à l'innovation sociale jusqu'en 2017.

Michèle Laruë-Charlus, chef de la mission Bordeaux 2050, déléguée générale d'Agora

Michèle Laruë-Charlus est diplômée de l'institut d'études politiques de Paris et Docteur en philosophie. Directeur général de l'Aménagement de la Ville de Bordeaux de 2007 à 2016 et de Bordeaux Métropole de 2016 à 2017, elle est aujourd'hui déléguée générale d'Agora, biennale d'architecture, d'urbanisme et de design de Bordeaux et chef de la mission Bordeaux métropole 2050.

Carlos Moreno, professeur associé à l'université Paris 1, président du comité scientifique du Forum Live in @ living city

Carlos Moreno est spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes. Fondateur de la startup Sinovia, il a été conseiller scientifique du président d'Engie-Ineo pendant 5 ans. Professeur associé à l'université Paris 1, président du comité scientifique du Forum Live in @ living city, il est membre du Conseil scientifique du Conseil supérieur de la formation et de la recherche et envoyé spécial Ville intelligente auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

12h40 Conclusion de la matinée puis cocktail déjeunatoire

14h15 : pitch de Simoné Stevanin, fondateur de Simob

Simob est une startup bordelaise spécialisée dans la mobilité et l'innovation. Elle propose des solutions pour améliorer les déplacements des personnes. Simob travaille notamment sur le projet Moonstart, plateforme et hub pour l'utilisation partagée des véhicules électriques de déplacement personnel.

14h20 Keynote : "Comment le big data changera-t-il nos vies urbaines ?" de Jacques Priol (Civiteo)

Jacques Priol est consultant, président fondateur de Civiteo et auteur du livre "Le big data des territoires". Il est diplômé de l'ESCP Europe MBA Management public, et du Cycle de management supérieur des Ecoles de service public et de l'Ecole polytechnique. Il a également été formé au design thinking. Dirigeant territorial expérimenté, il a notamment été directeur de l'Office HLM de la Ville d'Avignon, directeur général adjoint de la Ville d'Evry puis secrétaire général du Conseil régional des Pays de la Loire. Il a également exercé diverses fonctions de conseiller politique, et occupé de 2010 à 2015 la fonction de directeur de cabinet du président du Conseil régional des Pays de la Loire. Il est expert auprès de plusieurs réseaux publics et intervient à ce titre en France et dans divers pays (Canada, Suède, Maroc...).

14h30 Table ronde "Connectez-moi Bordeaux"

Fabien Cauchi, président fondateur de Metapolis

Passionné par les nouvelles technologies, la transformation des usages et la modernisation des organisations publiques et privées, Fabien Cauchi a créé et dirige Metapolis, dont l'objectif est d'accompagner la transformation des collectivités locales en "smart & open cities", au service de leurs citoyens. Son goût pour entreprendre, innover et relever de nouveaux challenges l'ont amené à explorer les nouvelles opportunités qui apparaissent dans un environnement en mutation permanente : open source, usages numériques, smart city, management agile... en France et à l'international

Quentin Lestavel, directeur France et Belgique de Drivy

Quentin Lestavel est le directeur France et Belgique de Drivy, après avoir été à la tête du business development de la plateforme leader en Europe de la location de véhicules dès 2016. Diplômé de l'ESSEC, il débute sa carrière chez Deezer, l'un des leaders mondiaux du streaming musical. Pendant près de 5 ans, il est en charge de nouer des partenariats stratégiques avec les principaux opérateurs mobiles d'Europe. Quentin Lestavel rejoint ensuite la startup américaine Birchbox pendant un an au poste de directeur de la stratégie et du business development.

Clarisse Moisand, designer de services, fondatrice de WeDoStudios

Clarisse Moisand est la fondatrice de WeDoStudios, spécialisée en design de services et design d'expérience utilisateur. Depuis sa création en 2011, l'agence accompagne les grands groupes, notamment dans le domaine de la mobilité, dans la conception et l'implémentation de projets innovants. Passionnée par les sciences sociales et le numérique, Clarisse Moisand travaille sur les nouvelles stratégies globales d'innovation, qui allient le fonctionnel à l'émotionnel. Elle participe également à l'essor du design de services en France en tant que professeure à l'ESSEC Business School.

Nicolas Milhe, CTO du groupe Sergic

Spécialiste de la transformation digitale, Nicolas Milhe vient de rejoindre Sergic au poste de CTO (chief technology officer). Il a pour objectif de développer des solutions digitales pour renforcer le lien social. Expert des mécanismes de la transformation digitale, il structure, pilote et accélère les initiatives digitales. Par ailleurs, il est fortement impliqué dans l'initiative "Invest in Digital People" qui a permis à près de 300 demandeurs d'emploi de trouver un emploi pérenne dans le numérique.

------

Forum Smart City Bordeaux, organisé par La Tribune en partenariat avec Bordeaux Métropole et le Forum Live in @ living city, mercredi 4 avril à partir de 8h30 au Palais de la bourse, place de la Bourse à Bordeaux. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.