Smart City Bordeaux : qui sont les premiers intervenants confirmés ? (1/2)

8h30 : ouverture du Forum par Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune et Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Girodne. Intervention vidéo de Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine.

8h40 : Entretien "Les enjeux des territoires et de la formation et leurs impacts sur le vivre-ensemble"

Carlos Moreno, professeur associé à l'université Paris 1, président du comité scientifique du Forum Live in @ living city

Carlos Moreno est spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes. Fondateur de la startup Sinovia, il a été conseiller scientifique du président d'Engie-Ineo pendant 5 ans. Professeur associé à l'université Paris 1, président du comité scientifique du Forum Live in @ living city, il est membre du Conseil scientifique du Conseil supérieur de la formation et de la recherche et envoyé spécial Ville intelligente auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Guillaume Villemot, cofondateur de Bleu Blanc Zèbre et président des Etats généraux de la politique de la ville

Il fonde en 2013 la première agence de conseil en stratégie de conversation Et Vous. En parallèle, il lance avec Alexandre Jardin le mouvement Bleu Blanc Zèbre d'initiative citoyenne regroupant 200 opérateurs de la société civile (associations, fondations, acteurs des services publics, mairies, mutuelles ou entreprises) qui réalisent des actions pour résoudre des problèmes de société. Guillaume Villemot est à l'origine du Festival des Conversations et de la Journée de la Conversation (16 avril). Il est lauréat du Prix Forum Changer d'ère 2016.

Tous deux échangeront à partir d'un entretien vidéo avec le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Le Forum Smart City Bordeaux est placé sous son haut patronage.

8h50 : Table ronde "Métropole et territoires : ensemble pour gagner !"



Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance, directeur exécutif de Bpifrance Excellence

Patrice Bégay débute sa carrière en 1989 au sein du groupe Générale des Eaux / Canal Plus où il participe à la création de la chaîne Eurosport. Après avoir intégré France Telecom en 1992 en tant que directeur des opérations commerciales de France Telecom Câble, il devient directeur de la communication de Wanadoo en 1998, qu'il accompagne dans son entrée en bourse. En 2003, Patrice Bégay contribue à la naissance de l'opérateur intégré Orange et assure la coresponsabilité du projet de rebranding du groupe. En 2007, il participe à la création de la chaîne d'information internationale France 24 où il occupe les fonctions de directeur général de la filiale commerciale. Il est ensuite nommé vice-président exécutif de l'Audiovisuel extérieur. Patrice Bégay y a mis en place une stratégie commerciale d'innovation, de diversification des supports et des langues. Il est nommé membre du comité exécutif de Bpifrance, directeur de la communication et de Bpifrance Excellence en 2013.

Luc Belot, auteur du rapport "De la smart city au territoire d'intelligence[s]"

Luc Belot est consultant en gouvernance et stratégie numérique des territoires. De 2012 à 2017, il est député du Maine-et-Loire puis auteur du rapport « De la smart city au territoire d'intelligence[s] » remis au Premier Ministre en 2017 pour la Mission Avenir de la Smart city. Après plus de 170 auditions, 17 visites de territoires en France et à l'étranger, il préconise notamment de passer de la ville informatique (en silo) à la ville numérique (en transversalité) : construire une ville innovante, collaborative, contributive, disruptive, inclusive et créative. Il a également été rapporteur du projet de loi République numérique entre 2015 et 2016 et du projet de transposition de directive sur la gratuité, les modalités et la réutilisation des informations du secteur public.

Jean-Pierre Frémont, directeur d'EDF Collectivités

Aujourd'hui directeur d'EDF Collectivités depuis le 1er janvier 2013 et délégué à l'action régionale du groupe, président des conseils d'administration de Sodetrel et Safidi, Jean-Pierre Frémont a occupé plusieurs postes au sein du groupe Veolia Environnement de 1997 à 2012 avant d'intégrer EDF. Il a pris la direction des collectivités publiques pour Veolia Eau en 2002. ll a été membre du comité exécutif de Veolia Environnement de 2010 à 2012. Il était également membre du Conseil économique, social et environnemental entre 2011 et 2015 au titre des personnalités qualifiées et y a occupé la fonction de président de la délégation Outre-Mer.

Jacques Mangon, vice-président de Bordeaux Métropole

Vice-président de Bordeaux Métropole, Jacques Mangon est également maire de Saint-Médard-en-Jalles et conseiller départemental de la Gironde. Diplômé en pharmacie ainsi que de Sciences Po Bordeaux, il devient en 1995 conseiller municipal délégué à Bordeaux, et conseiller à la Communauté urbaine de Bordeaux. S'installant ensuite professionnellement, en tant que pharmacien, à Saint-Médard-en-Jalles, il en devient maire en 2014 après deux mandats dans l'opposition. Vice-président de Bordeaux Métropole, il est en charge de l'urbanisme réglementaire et de la stratégie foncière.

Maurice Sissoko, membre du comité exécutif d'Icade en charge du pôle promotion

Maurice Sissoko a rejoint Icade le 4 juillet 2016 en qualité de membre du comité exécutif en charge du Pôle Promotion. Il a commencé sa carrière en 1987 au ministère de l'Economie et des Finances, au sein de la Direction générale des impôts, puis à l'Inspection générale des Finances, de 2001 à 2005. Il est ensuite entré dans le groupe Caisse des dépôts, comme directeur des prêts et de l'habitat du Fonds d'épargne. De 2008 à 2010, il était membre du comité exécutif d'Icade en charge du Pôle Services. Il a ensuite pris la Direction générale du GIE Informatique CDC et la présidence des filiales numériques du Groupe CDC. Maurice Sissoko était jusqu'à ce jour administrateur d'Icade (représentant permanent de la Caisse des dépôts) depuis septembre 2013 et administrateur de la SCET dont il a été le président. Depuis juillet 2015, il était conseiller du directeur général de la CDC, en charge de la mission de préfiguration de société foncière publique dédiée au logement.

9h30 Echange : "Comment la Métropole génère de nouvelles inégalités : le rôle de l'économie sociale et solidaire"



Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers

Alexandra François-Cuxac a réalisé l'ensemble de sa carrière dans le secteur de la promotion immobilière, d'abord, en 1989, au sein du groupe Sagec, dont elle devient actionnaire puis en assure la vice-présidence de 1997 à 2010. En 2011, elle crée AFC Promotion, société de promotion immobilière, dont elle est présidente. Alexandra François-Cuxac préside la FPI Midi-Pyrénées de 2002 à 2005. En 2010, elle crée l'Observatoire national du logement neuf de la FPI, premier outil statistique dédié à l'analyse des chiffres de la promotion privée en France. Nommée vice-présidente de la FPI France en 2012 puis élue présidente de la FPI France en juillet 2015, Alexandra François-Cuxac publie en 2017 "L'immobilier au cœur", plaidoyer pour une nouvelle donne dans la politique du logement en France.

Nicolas Hazard, président d'Inco

Nicolas Hazard est un entrepreneur social, fondateur et président du Comptoir de l'innovation (rebaptisé Inco), fonds d'investissement pour soutenir l'économie sociale, lancé avec le Groupe SOS et la Caisse des Dépôts. Il est également le fondateur du réseau mondial IMPACT2, le « Davos » de l'entrepreneuriat social. Président du Conseil stratégique de la ville de paris, il a été membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'entrepreneuriat social et du Conseil national du développement et de la solidarité internationale. Il tient une chronique mensuelle sur le « Made in France social » pour le journal Le Monde ainsi que dans The Guardian et la Stanford Social Innovation Review. En 2015, il est élu « Young Global Leader » par le World Economic Forum et également lauréat du prix Montgolfier (comité des Arts économiques).

Alain Juppé, president de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux

Premier ministre de 1995 à 1997, ministre du Budget de 1986 à 1988, ministre de la Défense en 2011, ministre des Affaires étrangères en 1993 et de 2011 à 2012, Alain Juppé est maire de Bordeaux depuis 1995 et président de Bordeaux Métropole. Il poursuit l'objectif de faire de Bordeaux une métropole européenne "tournée vers l'avenir et osant la modernité tout en préservant son patrimoine historique".

Tous trois échangeront et rebondiront également sur une intervention vidéo du sociologue et philosophe Edgar Morin.

10h : Présentation "Bordeaux, première installation d'autoconsommation collective de France"

Thierry Gibert, directeur régional d'Enedis en Aquitaine Nord

Thierry Gibert est le directeur régional d'Enedis en Aquitaine Nord (ex. ERDF) depuis le 1er juin 2014. Il a la responsabilité de l'ensemble des activités de l'entreprise dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, soit 1 300 salariés, 1,4 million de clients et plus de 72 000 km de réseaux électriques. A ce titre, ses priorités sont d'améliorer simultanément la qualité de fourniture d'électricité dans les zones rurales et urbaines, d'accompagner tous les porteurs de projets dans le traitement de leur demande de raccordement, et enfin de préparer et engager l'entreprise dans l'ère du numérique avec le déploiement du compteur Linky et le développement de solutions numériques, au bénéfice de l'ensemble des clients d'Enedis.

Jean-Luc Lajous, directeur du patrimoine de Gironde Habitat

10h10 : table ronde "Bordeaux, territoire à énergie positive"

Claire Roumet, directrice exécutive d'Energy Cities, réseau international des villes pour l'énergie

Claire Roumet est directrice d'Energy Cities, l'association européenne des villes en transition énergétique. Promouvoir une participation directe des maires et des acteurs locaux à la production des politiques énergétiques européennes est une des missions de l'association. L'échange entre les 1.000 villes membres de plus de 30 pays des pratiques innovantes renforce les acteurs et favorise de nouvelles formes de gouvernance locale de l'énergie. Claire Roumet a rejoint l'équipe d'Energy Cities en 2014 après 10 ans en tant que secrétaire générale d'Housing Europe, la fédération européenne des opérateurs de logement social. Elle a également travaillé sur les programmes d'innovation sociale de la Commission européenne et comme chargée de mission au Lobby européen des femmes.

Baptiste Yvenat, CEO cofondateur de Keyclic

Diplômé de l'Inseec Bordeaux en 2011, Baptiste Yvenat est parti à la découverte du monde durant un an avec l'envie de découvrir de nouvelles cultures. À son retour, soucieux de garder sa liberté, il décide d'accompagner en freelance les entreprises dans leur stratégie de digitalisation, avant de co-créer en 2014, la société Keyclic, portant l'application collaborative du même nom, spécialisée dans le signalement et le traitement des petits dysfonctionnements du quotidien. Depuis, il porte fièrement les couleurs de Keyclic qui définit les bâtiments et les espaces publics de demain, connectés à leurs usagers et gestionnaires, en collaborant notamment avec les entreprises souhaitant améliorer le confort de vie et de travail tout en simplifiant leurs opérations de maintenance.

Le Forum Smart City Bordeaux 2018 aura lieu le mercredi 4 avril au Palais de la Bourse, à partir de 8h30. La suite des portraits des intervenants sera publiée prochainement. La participation au Forum est libre mais l'inscription préalable est obligatoire.