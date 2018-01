Forum Smart City Bordeaux : rendez-vous le 4 avril

Le tour de France 2018 des métropoles et territoires de La Tribune démarre à Bordeaux le 4 avril. Tous les acteurs de l'innovation urbaine et territoriale sont invités à participer activement à ces forums placés sous le signe de la réflexion, de l'échange et de l'action. Comme la Ville que nous voulons, intelligente, dynamique et partagée, ils sont des espaces ouverts à tous pour continuer à construire ici et maintenant la ville de demain.

Les métropoles avec nos territoires sont des lieux de fertilisation croisée. Dans un monde devenu majoritairement urbain, notre défi en France est de développer nos métropoles, nos villes moyennes, nos petites villes en synergie avec tous les territoires pour assurer la qualité de vie, la cohésion sociale et territoriale, la lutte contre le chômage, partager la culture, le savoir, développer l'urbanité et encourager l'engagement citoyen. Défi climatique, transition énergétique, révolution des usages, nouvelles mobilités, disruptions numériques et technologiques, renouveau démocratique, préservation du bien-être, de la sécurité, de la santé, développement de nos économies territoriales, sont autant d'enjeux que d'opportunités pour bâtir un avenir tourné vers la création de la valeur économique, sociale et écologique, indispensable pour aborder en confiance la prochaine décennie qui approche.

Nous avons voulu commencer ce Tour de France à Bordeaux avec une phrase qui résume notre engagement : "Habiter la ville, partager la vie !"

Nous avons gagné une première bataille pour que la ville intelligente, la smart city, ne soit pas synonyme de froideur des technologies, déconnectées de l'essentiel de la vie urbaine, les citoyens. Depuis de longues années, nous affirmons l'importance de mettre la technologie au service des usages pour améliorer la vie urbaine. La smart city humaine, la ville vivante est une autre manière d'aborder l'utilisation de la technologie et du numérique omniprésents au XXIe siècle.

Habiter la ville ne se réduit pas à la question du logement, du travail et du déplacement ! Nous voulons retrouver le sens d'une vie urbaine garante de la cohésion sociale, créatrice des richesses, solidaire et tournée vers le partage. Nous voulons favoriser l'éclosion de nouveaux modèles d'usages, de services et économiques dans la ville, pour tous. Nous voulons encourager autant les grands acteurs économiques que les pépites porteuses de disruption. Nous voulons donner la parole aux acteurs de la ville, la métropole et les territoires pour imaginer ensemble les nouvelles pratiques.

Forum Smart City Bordeaux 2018 : "Habiter la ville, partager la vie !"

Au programme, à partir de 8h30 :

Keynote 1 : "Métropoles et territoires : ensemble pour gagner !"

Table ronde : "Bordeaux, territoire à énergie positive"

Keynote 2 : "L'intelligence artificielle changera-t-elle ma vie urbaine ?"

Table ronde : "Connectez-moi Bordeaux !"

Keynote 3 : "Vivre et travailler à l'ère du numérique"

Table ronde 3 : "J'habite, tu travailles, nous vivons"

Des courts métrages sur la vie urbaine issus du Festival international Méga Cities Short Docs seront présentés tout au long de la matinée.

Mercredi 4 avril à Bordeaux Palais de la bourse, de 8h30 à 15h. Le programmé détaillé, en cours de création par La Tribune et le professeur Carlos Moreno, expert international de la ville intelligente et humaine, sera dévoilé prochainement. Inscription préalable obligatoire.