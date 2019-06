L’économie mondiale au bord d’une nouvelle catastrophe ?

Si d'ici demain samedi 29 juin Donald Trump, président des Etats-Unis d'Amérique, et Xi Jinping, président de la République Populaire de Chine, n'ont pas conclu d'accord lors de la réunion qui doit les réunir à l'occasion du G20 à Osaka, auquel ils participent tous les deux, le monde va vers une nouvelle grave crise économique. C'est en tout cas le pronostic fait dans la lettre d'information "Horizons financiers" datée de juin 2019, éditée par la société de gestion de portefeuilles bordelaise Aliénor Capital.

Dans cette lettre d'information, Aliénor Capital, codirigée par Arnaud Raimon (président-directeur de la gestion) et Sébastien Henin (directeur associé), revient sur le fait que l'année 2019 s'annonçait au départ sous de bons auspices et que les bourses anticipaient la reprise "d'un dialogue constructif" entre la Chine et les Etats-Unis. L'adoption par les Etats-Unis en janvier 2018 d'un premier train de surtaxes douanières sur de l'électroménager et des panneaux solaires chinois a déclenché quelques semaines plus tard une riposte de Pékin puis une contre-attaque de Washington, etc. Les contacts entre les deux pays n'ont pas abouti comme prévu à un accord début 2019.

L'OCDE estime l'impact à 0,7 % du PIB mondial

Ainsi, comme le souligne la lettre d'information "Horizons financiers", la hausse anticipée du marché boursier jusqu'à 2020 s'est effondrée.

"Donald Trump a déclenché le feu douanier : une hausse à 25 % des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine et un plan pour taxer 300 milliards supplémentaires. La raison de cette décision est secondaire (...) L'important est que la spirale douanière est relancée. Les Chinois ont bien évidemment riposté mais surtout leur attitude s'est durcie. Ils sont résolus à ne pas céder sur tout et refusent de perdre la face" décortique Aliénor Capital.

L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) évalue que l'impact d'une surtaxation douanière à 25 % par les Etats-Unis de toutes les importations en provenance de Chine provoquerait une perte de 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) mondial sur deux ans. Une évaluation prudente qu'Aliénor Capital estime au-dessous de la réalité. Les enjeux sont d'autant plus cruciaux, selon la société de gestion de portefeuilles, que "la guerre commerciale a un potentiel de toxicité pour l'économie et la finance similaire à celui des subprimes de 2007". Dans ce cadre, Aliénor Capital avoir réduit la voilure sur la partie actions de ses placements "offensifs". Indiquant que la société a désormais ramené sa détention d'actions à près de 15 % du portefeuille.