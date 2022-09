Tourisme : un bon été 2022 en Nouvelle-Aquitaine malgré les incendies, la sécheresse et la canicule

L'été 2022 restera marqué par une impressionnante série d'incendies, dont les plus monstrueux ont ravagé la forêt des Landes de Gascogne, tout d'abord au niveau de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon au pied de la dune du Pilat, puis à Landiras, au sud du département de la Gironde. La destruction des campings proches de la dune du Pilat, à commencer par le « Camping des flots bleus » qui a servi de cadre à la trilogie « Camping », de Fabien Onteniente, avec notamment Franck Dubosc, est sans doute l'un des symboles les plus frappants de cette catastrophe.

Lire aussiBordeaux Métropole : la fréquentation touristique estivale a presque retrouvé la normale

Même si en termes d'images, les incendies de Landiras (mi-juillet puis, à nouveau mi-août) ont révélé leurs dimensions apocalyptiques. L'intensité du feu a été telle en Gironde que des fumées de la forêt embrasée sur des milliers d'hectares sont remontées jusqu'à Paris, où elles ont recouvert la capitale d'un dôme d'air brûlé. Avec ses milliers de touristes et d'habitants déplacés pour des raisons de sécurité, le bassin d'Arcachon, mais aussi la région de Biscarosse, dans le département voisin des Landes (plus au sud), ont d'un seul coup inquiété les vacanciers de juillet, ces deux pôles touristiques étant à la limite de basculer dans la liste des destinations à proscrire car trop dangereuses.

Incendies : un impact du bassin d'Arcachon jusqu'à Biscarosse

De fait toutes deux ont subi un contre-coup. Si le choc économique doit être remis en perspective, puisque les pertes en emplacements provoquées par la destruction des cinq campings proches de la dune du Pilat, représentent 3,5 % du parc de Gironde et 0,6 % de Nouvelle-Aquitaine, les vacanciers n'ont pas caché leur inquiétude. A Biscarosse, 80 % des gestionnaires de campings et 78 % des hôteliers ont subi des départs anticipés en juillet. Pourtant la région a échappé au cataclysme économique tant redouté.

Lire aussiFeux de forêt en Gironde : un impact brutal sur l'activité touristique

"Malgré les incendies, la sécheresse et la canicule la Nouvelle-Aquitaine va enregistrer une très bonne saison touristique pour cet été 2022, avec en particulier le retour des touristes étrangers. Malgré les incendies, qui ont localement perturbé l'activité de nombreux acteurs du tourisme, avec la fermeture de campings et d'activités de loisirs mais aussi l'annulation de réservations, des séjours écourtés, 92 % des responsables d'hébergement sur le littoral se disent satisfaits ou très satisfaits au mois d'août 2022, contre 71 % en juillet", recadre pour La Tribune Christelle Chassagne, présidente du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine.

De nouveaux comportements pour s'adapter à la canicule

La bascule entre juillet et août s'explique au moins en partie par le fait que le feu a frappé le bassin d'Arcachon en juillet, restant concentré dans la partie sud du massif forestier situé à l'intérieur des terres au mois d'août. Comme le souligne la présidente du CRT de Nouvelle-Aquitaine acteurs et responsables du tourisme ne sont pas restés sans réagir à la situation créée par l'incendie de La-Teste-de-Buch : de nombreux touristes ont ainsi pu être réorientés vers la presqu'île du Médoc, « qui enregistre une très belle fréquentation ».

Lire aussiFeux de forêt : le plan du Bassin d'Arcachon pour sauver sa saison touristique

"La campagne de communication lancée en Médoc par les offices de tourisme, avec les acteurs de la filière, le Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine a été très efficace. Si le score du Médoc est un peu inhabituel, la canicule a provoqué un changement de paradigme et également beaucoup profité aux sites touristiques tels que les Tours de La Rochelle, la Vallée des singes (proche du Futuroscope) et le Futuroscope qui ont connu une très forte croissance. Parce qu'avec la chaleur les comportements ont changé, avec des sorties plus tardives et la recherche d'activité protégées de la très forte chaleur. D'autre part l'inflation a fait baisser le niveau moyen des dépenses par touriste : 31 % des professionnels ont été touchés par ce mouvement, qui s'est traduit notamment par moins de sorties au restaurant, etc.", déroule Christelle Chassagne.

Les vacanciers britanniques en tête en Nouvelle-Aquitaine

Mouvement auquel il faut rajouter -enrichit la présidente- le désir de plus en plus de vacanciers de s'engager dans un tourisme durable, avec de nouvelles modalités. A noter que les plateformes collaboratives de location de meublés, comme Airbnb, ont enregistré une très forte croissance en août, avec +19 % de nuits réservées et une hausse de l'offre de +21 %. Activité qui a généré plus de 295 millions d'euros de revenus pour les propriétaires en août (soit une hausse de 70 millions d'euros sur un an).

Si comme l'ont montré les derniers chiffres, les touristes étrangers à Bordeaux Métropole sont d'abord des Espagnols, devant les Britanniques et les Allemands, le classement régional est un peu différent puisque les Britanniques (27 %) y occupent la première place, devant les Allemands (23 %) et les Néerlandais (19 %). Les Espagnols (15 %) ne disparaissent pas mais glissent à la quatrième place, devant les Belges (11 %). Si la fréquentation touristique pour le mois de septembre s'annonce bien, elle reste encore incertaine pour octobre.

Lire aussiTourisme durable : la Nouvelle-Aquitaine peut mieux faire