Bordeaux Métropole : la fréquentation touristique estivale a presque retrouvé la normale

Les premières données chiffrées communiquées par l'Office de tourisme et de congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM), présidé par Brigitte Bloch, indiquent que la fréquentation touristique de la métropole cet été a quasiment retrouvé sa vitesse de croisière.

"Le taux d'occupation dans l'hôtellerie a retrouvé son niveau de 2019 cet été [autour de 80 % en juin et de 74 % en juillet et en août, NDLR] ! Ce retour à la normale est une très bonne nouvelle. La clientèle française a joué le jeu mais cette remontée de la fréquentation hôtelière a été possible grâce au retour des touristes étrangers à partir des mois de mars et avril", recadre pour La Tribune Olivier Occelli, directeur de l'OTCBM.

Un mouvement principalement alimenté par la clientèle d'Europe du Sud, à commencer par celle des Espagnols, qui occupent la première place des touristes étrangers à Bordeaux Métropole. Ce qui n'empêche pas les Britanniques d'avoir repris leur seconde position malgré le Brexit.

Olivier Occelli, directeur de l'OTCBM.

Les Britanniques sont de retour

"Les Espagnols ont été particulièrement nombreux cet été. Le nombre de touristes italiens a également connu une forte augmentation. Tandis que de nouveaux touristes, venus du Portugal et d'Irlande, ont fait leur entrée dans la Métropole. A noter que les touristes belges et néerlandais sont de retour. Tout comme les Britanniques, qui ont repris à Bordeaux leur deuxième place habituelle dans la clientèle étrangère, juste derrière les Espagnols et devant les Allemands", éclaire Olivier Occelli.

Pour notable qu'il soit, ce retour des touristes britanniques est encore inférieur de 30 % à la fréquentation qui était la leur en 2019. Un déficit partiellement comblé par la forte croissance du nombre de visiteurs irlandais enregistrée depuis début 2022.

L'oenotourisme freiné par un manque d'Australiens et d'Asiatiques

Autre bonne surprise pour le port de la Lune : le retour de la clientèle américaine, "avec des chiffres similaires voire supérieurs à ceux de 2019 de mars à juin", souligne l'OTCBM. Fréquentation qui a connu ensuite un repli au cours des mois de juillet et août. Pourtant rien n'est joué puisque les touristes nord-américains sont traditionnellement les plus nombreux à Bordeaux entre septembre et octobre. A l'inverse le nombre de touristes australiens est en net repli tandis que celui des ressortissants originaires d'Asie s'effondre, en chute de -85 %. Phénomène qui s'explique par les fortes restrictions sanitaires que connaissent ces pays, tranche l'OTCBM.

"Ce fort recul du nombre de touristes australiens et asiatiques a un impact négatif sur les activités oenotouristiques. Avec un manque à gagner que ne permet pas de combler le retour des Britanniques, dont le niveau 2022 n'a pas encore rattrapé celui de 2019. Autant de pays dont les touristes sont très friands de découverte du vignoble", analyse le directeur de l'OTCBM. Les excursions dans le vignoble commercialisées à l'office de tourisme sont ainsi en repli de -30 % par rapport à 2019.

Côté français, les Parisiens mènent le bal

Un des faits le plus marquant de cette première partie de saison touristique, comme le souligne Olivier Occelli, est donc la baisse à Bordeaux Métropole du nombre de visiteurs long-courrier principalement venus d'Extrême-Orient et d'Australie, sur fond de hausse des tarifs des billets d'avion. Si la clientèle étrangère est importante pour le tourisme bordelais à plus d'un titre, les touristes attirés par le port de la Lune sont très majoritairement français.

Et depuis le début de la saison 2022 le trio de tête de ce palmarès hexagonal du tourisme bordelais reste stable et se décompose ainsi :

Ile-de-France (Paris)

Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)

Hauts-de-France (Lille)

Succès du maintien de la panoplie anti-Covid

Par ailleurs l'OTCBM n'a pas abandonné sa panoplie spécial crise Covid essentiellement tournée vers la clientèle métropolitaine.

"Oui nous avons maintenu les formules créées pendant la crise", confirme Olivier Occelli. "La crise sanitaire nous a principalement recentré sur les Bordelais et ce dispositif a très bien fonctionné pendant deux ans, avec en particulier les visites guidées à moitié prix. Ainsi plus de 50 % des tickets de l'opération « Bordeaux vous envoie balader » a été vendu à des Bordelais. Les visites gratuites d'avant spectacles organisées dans la Métropole pendant l'été ont été un vrai succès".

Le tourisme d'affaires reprend doucement de l'altitude

Après le cataclysme de 2020, quand la pandémie de Covid-19 a ruiné une année qui s'annonçait historique pour le tourisme d'affaires à Bordeaux Métropole, avec un nombre record de congrès et manifestations nationales voire internationales au programme, cette activité se relève doucement. Elle continue à bénéficier de la tenue des manifestations décalées par la crise sanitaire tout en rajoutant de nouveaux rendez-vous à son programme.

"Nous avons trois gros congrès d'ici fin septembre. Avec la « Conference of the European Society for Biomaterials », du 4 au 8 septembre, le 34e congrès fédéral Cobaty, du 15 au 17 septembre, et les 18e Journées Echo Cardio Bordeaux, du 28 au 30 septembre. Comme vous l'avez noté de nombreuses manifestations prévues en 2020 ont été reportées et ce n'est pas fini puisque la Robocup va se tenir à Bordeaux en 2023 [cette compétition internationale de robotique devait avoir lieu à Bordeaux en 2020 avant d'être annulée par le Covid, NDLR]. Nous travaillons d'arrache-pied sur la complète relance de l'activité du tourisme d'affaires. Pendant ces deux années marquées par le confinement nous n'avons pas mis l'OTCBM en stand-by, notamment en organisant de nombreuses formations et cela porte ses fruits", déroule Olivier Occelli.

Le capital de 2020 n'est pas encore épuisé mais la direction de l'OTCBM compte bien ne pas avoir à compter dessus pour ce nouveau décollage.

