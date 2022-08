Feux de forêt : l'incendie de Landiras, « tenu mais pas fixé », ne progresse plus

"L'incendie, qui a démarré le mardi 9 août, est désormais considéré comme tenu mais n'est pas pour autant fixé", indique la préfecture de Gironde ce dimanche 14 août au matin au sujet du feu de forêt de Landiras qui a brûlé au total 7.400 hectares de pinèdes en cinq jours. Un bilan qui n'a pas évolué depuis vendredi. "Les risques de reprises persistent et d'importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés. Les foyers restant actifs, les traitements des lisières, des reprises de feu et les travaux de génie civil se poursuivent", ajoutent les services de l'Etat alors que le millier de pompiers français déployés sur le terrain ont reçu cette semaine le renfort de près de 400 collègues européens.



Ce dimanche devrait aussi être marqué par une baisse significative des températures (24°C cet après-midi, soit quinze de moins que ces derniers jours) alors qu'une pluie fine est annoncée dans la matinée sur la zone. L'autoroute A63 a été rouverte vendredi soir. Au total, le bilan des destructions est de neuf maisons et huit dépendances brûlées tandis que 10.000 personnes ont été évacuées.



En juillet dernier, les gigantesques feux de forêt de Landiras (13.800 hectares) et La-Teste-de-Buch (7.000 hectares) avaient entraîné l'évacuation de 37.000 personnes. Ils avaient été jugés fixés mais pas éteints le 25 juillet bien que les pompiers ne cachaient pas leur inquiétude sur une reprise potentielle du feu.

En France, depuis le début 2022, trois fois plus d'hectares ont brûlé que la moyenne annuelle des dix dernières années, et l'année est record dans l'Union européenne depuis le début des relevés en 2006.