Parot prépare les bus MAN pour Bordeaux Métropole

Concessionnaire automobile coté en Bourse, le groupe Parot, à Bruges (Bordeaux Métropole), annonce que, dans le cadre de son partenariat avec le constructeur de véhicules industriels MAN (camions, bus, moteurs...), à Munich (Bavière), il assure la préparation de 27 nouveaux véhicules pour le compte de Bordeaux Métropole.

Parot (439 M€ de chiffre d'affaires en 2017, plus de 800 salariés) entretient depuis plus de 10 ans un partenariat avec MAN (16,1 Md€ de CA en 2017) et a créé dans ce cadre un atelier spécifique de préparation. Les 27 bus achetés à MAN, et qui vont être mis en service sur le réseau TBM (Transports Bordeaux Métropole) par Keolis Bordeaux Métropole à compter du 1er juillet prochain, seront ainsi passés entre les mains de Parot pour être parfaitement opérationnels.

Billettique, information voyageur, vidéo...

L'atelier de Parot intervient sur ces véhicules en fonction d'un cahier des charges qui inclut leur production et leur livraison au concessionnaire et surtout leur préparation. Le groupe girondin souligne qu'il assure la préparation, la mise en conformité des véhicules sur ses sites et le contrôle du cahier des charges de Keolis en tant que futur exploitant. La semaine dernière de nombreux tests sur la billettique des trams et des bus de Keolis Bordeaux ont été réalisés et la préparation effectuée par Parot porte notamment sur ce point technique.

C'est ainsi que Parot va assurer la mise en service de la billettique embarquée dans ces nouveaux bus, ainsi que les systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur (SAEIV) ou de vidéosurveillance. Le groupe complète son offre avec une garantie de cinq ans et le service après-vente des bus suite à leur mise en service dans les collectivités. Parot, qui se définit comme un acteur de la mobilité, entend proposer des solutions correspondant aux attentes des élus et des voyageurs.