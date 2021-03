Le premier vol du Falcon 6X à Bordeaux-Mérignac en images

"Le vol d'aujourd'hui marque un nouveau jalon majeur dans l'histoire de Dassault Aviation, d'autant plus remarquable qu'il démontre la résilience de notre entreprise et de tous ses partenaires face à la pandémie de la Covid-19", s'est félicité Eric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation, mercredi 10 mars, après la réussite du vol inaugural du nouveau Falcon 6X depuis son usine de Bordeaux-Mérignac. Lancé début 2018 et présenté officiellement en décembre 2020, le dernier né des avions d'affaires de Dassault Aviation est capable d'acheminer jusqu'à 16 passagers, de parcourir 10.186 km et de voler jusqu'à Mach 0,90.



"Les capacités du 6X en termes d'efficience, de performances et de sécurité établissent une nouvelle référence sur le segment des jets d'affaires à long rayon d'action. Cet avion définit également un nouveau standard en matière de confort et d'espace cabine, comme le souhaitent nos clients", a ajouté Eric Trappier.

La cabine du Falcon 6X mesure 1,98 m sous plafond et 2,58 m de large. (crédits : Dassault Aviation)

Ce premier exemplaire de série effectuera d'autres tests pendant son acheminement jusqu'au centre d'essai en vol de Dassault Aviation à Istres, près de Marseille, où aura lieu la majeure partie du programme d'essais. Les deux autres 6X affectés au développement (S/N 02 et 03) devraient prendre l'air dans les prochains mois. Ce premier vol, qui a duré 2h30, a été dédié à la mémoire d'Olivier Dassault, le petit-fils du fondateur Marcel Dassault, mort ce 7 mars 2021 dans un accident d'hélicoptère.



Son prix standard sera de 47 millions de dollars, "très proche" de celui du 5X qui avait été annoncé à 45 millions. (crédits : Dassault Aviation)

Le Falcon 6X peut relier sans escale Londres à Hong Kong ou encore Los Angeles à Moscou. (crédits : Dassault Aviation)

L'avion est équipé de deux réacteurs Pratt & Whitney PW812D de nouvelle génération. (crédits : Dassault Aviation)