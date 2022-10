Conversion des audiences : Poool renforce sa suite logicielle et vise une clientèle élargie

Il croit en l'importance des contenus en ligne et veut permettre à leurs créateurs de mieux convertir, gérer et fidéliser leurs membres et abonnés. Pour les accompagner, Maxime Moné a co-fondé Poool qui développe une suite logicielle depuis déjà six ans et veut désormais accélérer. Après une première levée de fonds de 350.000 euros en 2017, la société bordelaise a bouclé une série A de quatre millions d'euros auprès de Swen Capital Partners et GSO Innovation.

Couvrir l'ensemble du tunnel de conversion des audiences

Ce financement doit permettre de renforcer sa suite logicielle pour passer d'une à quatre briques, avec une plateforme de conversion des audiences (access), une plateforme de gestion des abonnements (subscribe), une solution de création de comptes (connect) et une solution de gestion de la fidélisation des membres et abonnés (engage).

"Historiquement nous proposions un seul produit : access. Nous en lançons trois nouveaux pour couvrir l'ensemble du tunnel de conversion des audiences média. Deux sont proposés depuis cet été, le dernier sortira d'ici à la fin de l'année", précise Maxime Moné.

Pour sortir ces produits et continuer à les enrichir, Poool qui comptait une vingtaine de salariés en début d'année cherche ainsi à recruter des commerciaux, des profils pour renforcer l'équipe produit et le développement. L'entreprise vise les 45 collaborateurs d'ici à mi-2023.

Cibler l'ensemble des créateurs de contenus digitaux

Poool entend par ailleurs se développer sur de nouvelles verticales et ainsi adresser l'ensemble des créateurs de contenus digitaux, et non plus seulement les médias. Poool cible notamment les créateurs de podcasts, les plateformes de divertissement, les sites de e-learning mais aussi les marques qui choisissent de faire du contenu et du média une stratégie d'acquisition client.

"Si l'entreprise compte aujourd'hui plus de 130 clients dont 85 % de médias, selon notre vision, ils ne pourraient ne représenter que 30 % d'ici quatre à cinq ans", explique Maxime Moné.

Une stratégie de développement par le contenu

Poool, dont la solution est déjà présente dans dix pays, a enfin l'ambition d'accroitre sa présence à l'international, mais selon une stratégie particulière. Ainsi, pas d'ouverture de bureau prévue.

"Nous estimons que c'est risqué et synonyme de dépenses sans garanties. Nous avons opté pour une stratégie autour du contenu dans lequel nous investissons, l'idée étant de créer une communauté autour de nos thématiques, avec des personnes qui seront peut-être clientes demain. Aujourd'hui, 50 % des rendez-vous générés sont des rendez-vous entrants, c'est-à-dire que l'on vient vers nous. Parmi eux, 50 % sont à l'international", explique Maxime Moné.

Poool qui avait jusqu'à présent créé un blog accessible depuis son site va ainsi plus loin aujourd'hui avec la création, ce mois-ci, de son propre média sur les problématiques d'engagement, de conversion et de fidélisation : The Audiencers. "Sa mission, c'est d'aider les professionnels des médias et des marques à prendre les bonnes décisions pour engager, convertir et fidéliser leurs audiences", précise Marion Wyss, directrice marketing associée de Poool, et pilote du projet.