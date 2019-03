Air France dévoile son programme estival au départ de Bordeaux

Le programme été d'Air France annonce 209 vols par semaines au départ de Bordeaux-Mérignac. La compagnie prépare une seule nouvelle liaison, vers Athènes avec trois vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) du 23 juillet au 31 août. Les autres lignes saisonnières ont déjà été éprouvées par le passé, notamment vers la Corse (Ajaccio, un vol le samedi du 13 avril au 21 septembre et un vol le dimanche du 28 juillet au 1er septembre ; Bastia, un vol le samedi du 13 avril au 28 septembre ; Calvi, un vol le samedi du 13 avril au 28 septembre ; Figari, un vol le samedi du 18 mai au 28 septembre). A destination de l'Europe, Air France desservira Amsterdam (trois vols quotidiens, un vol supplémentaire du 6 juillet au 1er septembre), Düsseldorf (trois vols par semaine le lundi, mercredi et vendredi sauf entre le 20 juillet et le 1er septembre, période pendant laquelle la liaison sera suspendue) et renforcera Rome (quatre vols par semaine le mardi, jeudi, samedi et dimanche et deux vols supplémentaires les lundis et mercredis du 24 juillet au 28 août).

10 vols quotidiens conservés pour la Navette vers Orly

Sur le marché domestique, Air France conservera 10 vols quotidiens de sa Navette vers Paris Orly du lundi au vendredi, 5 vols le samedi et 6 vols le dimanche. Cette destination et celle qui a été le plus impacté à ses débuts par la mise en fonction de la ligne à grande vitesse Bordeaux - Paris Montparnasse. Paris-Charles de Gaulle sera fixée à 6 vols quotidiens ; Lyon également du lundi au vendredi avec une réduction à 2 vols le samedi et 4 vols le dimanche. Lille sera desservie par trois vols quotidiens du lundi au vendredi, un le samedi et deux le dimanche. Marseille bénéficiera de trois vols quotidiens du lundi au vendredi, deux le samedi et un le dimanche. Pour Nice ce sera un vol quotidien.

Les nouveautés doivent plutôt être cherchées du côté d'autres aéroports de la région Nouvelle-Aquitaine. Au départ de Pau (82 vols par semaine), des liaisons vers Caen, Lille, Brest, Strasbourg et Nice sont créées. La Rochelle bénéficiera également de nouveautés avec des vols vers Marseille et Nice. A noter que les vols seront suspendus au départ de Biarritz du 23 au 26 août, l'aéroport étant fermé sur ces dates en raison de la tenue du G7.