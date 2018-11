70 M€ d’investissement, 200 emplois créés : la Halle Boca a été inaugurée à Bordeaux

Des bâtiments sortent de terre dans le périmètre de Bordeaux Euratlantique, d'autres sont rénovés. Derrière la gare Saint-Jean, Françoise Debrus, directrice des investissements pour le Crédit agricole assurances, fait justement état d'une "rénovation un peu hors norme" imaginée par le cabinet d'architecture ANMA et pilotée par Eiffage immobilier. Après plus de deux ans de travaux, les anciens abattoirs laissent désormais officiellement la place à la Halle Boca, un espace de plus de 23.000 m2 qui comprend un hôtel 4 étoiles, des bureaux et des restaurants. "Nous investissons dans des projets mixtes et dans le cadre de rénovations de quartier. C'est le cas ici", a expliqué ce jeudi, lors de l'inauguration, Françoise Debrus. Les propriétaires - le Crédit agricole assurances et le Crédit agricole d'Aquitaine - ont investis 70 M€.

"Alors que 2.000 nouveaux salariés étaient annoncés en 2018 dans le quartier Belcier, nous avions besoin de lieux de vie, de lieux de convivialité nocturnes et festifs. La Halle Boca, située à quelques mètres de la future Méca (Maison de l'économie créative et de la culture), en est un", explique Stephan de Faÿ, directeur général d'Euratlantique.



Le premier food court de France



Pourquoi ce nom de Halle Boca ? "A l'origine, La Boca est le nom d'un quartier animé en Amérique du sud. Cela convenait au souhait d'en faire un lieu de bouillonnement." La nouvelle Halle dispose ainsi de 6.700 m2 de commerces dédiés à la restauration. Certains ont déjà ouverts. C'est le cas du restaurant Babette, de Vapiano ou encore Indiana Café. Le Garde Manger, Salad'Bar, la brasserie Gloria sont également annoncés, sans oublier La Boca FoodCourt dont l'ouverture est prévue entre fin novembre et début décembre.

"Ce sera le premier food court de France et je vous assure que ce sera la grosse tendance de ces prochaines années. Ce concept existe en Asie, aux Etats-Unis et un peu en Europe. C'est un espace où plusieurs restaurateurs sont réunis. Ici ils seront 14, tous locaux et indépendants. L'idée : le client va chercher sa nourriture et la déguste sur de grandes tables partagées avec les autres clients. Il y aura aussi un mur à bières", explique François Bidou, cogérant.

Il sera ainsi possible de manger du poisson, des pizzas, de découvrir la cuisine libanaise, ibérique, ou encore corse. Le droit d'entrée pour les restaurateurs s'élève à 90.000 euros, auquel s'ajouteront des royalties. "Les restaurateurs seront propriétaires de leur espace et de leur matériel", précise François Bidou.

500 emplois

Dans le prolongement de la Halle réhabilitée, où sont installés ces commerces, trois bâtiments ont été créés pour accueillir un hôtel, le Hilton Gardenn Inn Bordeaux Centre, le centre d'affaires occupé par AG2R La Mondiale, Cordier, Macif Direct ainsi que la crèche Les Petits Chaperons Rouges. En tout, ce sont 200 emplois qui ont été créés sur ce site, indique le gestionnaire Scaprim qui a travaillé sur la partie commercialisation. A cela, il faut ajouter près de 300 emplois transférés. "Le quartier Belcier sera le premier quartier achevé sur Euratlantique, dès l'été 2019", précise Stephan de Faÿ.