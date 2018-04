Le Crédit agricole d’Aquitaine génère 6,2 Md€ de produit intérieur brut

Le Crédit agricole d'Aquitaine, qui rayonne sur les départements Gironde, Landes et Lot-et-Garonne, sans oublier quelques cantons du Gers, dévoile les résultats de l'analyse de l'impact socio-économique de son activité réalisée par le cabinet Utopies. Ce dernier s'est imposé comme la référence sur ce type d'études, avec son modèle d'analyse baptisé "Local footprint" (empreinte locale). Ce modèle décompose en particulier la totalité des flux monétaires directs et indirects créés par l'activité marchande : depuis les recettes générées dans l'entreprise par la vente de biens ou de services jusqu'aux salaires versés par les sous-traitants de cette dernière à leurs salariés.

L'impact socio-économique de l'activité de l'entreprise peut ainsi être spatialisé à une échelle géographique aussi bien locale que globale. En plus de ces retombées directes et indirectes de l'activité, l'étude mesure des impacts catalyseurs, en l'occurrence, pour le Crédit agricole d'Aquitaine et son activité financière, le soutien par les activités de financement à la création de biens et de services, et prises de participation.

43.600 emplois soutenus

Le Crédit agricole d'Aquitaine, qui emploie 2.600 salariés, a réalisé un produit net bancaire (équivalent du chiffre d'affaires) de 521,2 M€ en 2017 et distribué 4,3 Md€ de crédits pendant le même exercice.

"Les achats que nous faisons, les salaires que nous versons, les financements que nous débloquons, les taxes que nous payons, participent à la solidité de notre économie régionale. Cette démarche constitue la véritable preuve de notre proximité territoriale, de notre devoir de responsabilité et d'engagement pour notre territoire", commente le directeur général du Crédit agricole d'Aquitaine, Jack Bouin.

Le cabinet Utopies a ainsi évalué qu'en 2016 la création de valeur en France par le Crédit agricole d'Aquitaine avait représenté un total de 6,2 Md€ de PIB (produit intérieur brut), dont 51 % généré dans la région par l'impact des fonds débloqués sur le territoire de la banque (Gironde, Landes et Lot-et-Garonne). Par ailleurs, la banque soutient 43.600 emplois dans son périmètre régional, pour un total de 93.400 en France. En 2016, chaque tranche de 58.230 € de financement accordé (crédit, investissement, indemnisation) correspondait au soutien d'un emploi.