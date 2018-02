Vin : les Etats-Unis et la Chine locomotives du marché mondial

Chaque année, l'étude réalisée par Vinexpo, l'organisateur bordelais de salons internationaux des vins et spiritueux, avec l'International Wine and Spirit Research (IWSR), donne son éclairage sur les tendances de la consommation de vin et se livre à l'exercice périlleux de la prospective à horizon de 5 ans. Que dit la dernière mouture, rendue publique il y a quelques jours ?

"En 10 ans, entre 2011 et 2021, la valeur du marché du vin augmentera de 40 %, pour un volume commercialisé de 2,66 milliards de caisses de 9 litres », indiquent Vinexpo et IWSR. Les États-Unis et la Chine, les deux économies les plus puissantes du monde, sont les moteurs de la reprise. La croissance de leur consommation compense les baisses de celles des autres pays, notamment en Europe."

La consommation mondiale de vin devrait ainsi atteindre la valeur record de 224,5 milliards de dollars en 2021, contre 180,6 milliards de dollars en 2016.

America first

Les Etats-Unis représentent déjà le plus important marché du vin avec plus de 36 milliards de dollars en 2017. Un statut qui devrait se confirmer puisque le pays devrait enregistrer une croissance de plus de 25 % à l'horizon 2021 et dépasser alors les 45 milliards de dollars. Parallèlement, la Chine sera devenue le 2e marché mondial en valeur.

"La consommation chinoise devrait augmenter de plus d'un tiers au cours des cinq prochaines années pour s'élever à 23 milliards de dollars et atteindre un volume de 192 millions de caisses. En comparaison, la valeur du marché chinois du vin a atteint 15,24 milliards de dollars avec un bond de 8 millions de caisses en 2016, une croissance portée exclusivement par le vin tranquille", notent Vinexpo et IWSR.

Côté tendances de consommation, l'intérêt mondial pour les vins effervescents se confirme avec la folie Prosecco. Le vin italien, qui effectue une percée considérable, devrait dépasser le champagne et le calva à l'horizon 2021 avec une consommation équivalente à 40 millions de caisses. Le Royaume-Uni, grand consommateur de vins effervescents, et les Etats-Unis devraient jouer un rôle important dans ce phénomène. Vinexpo et IWSR estiment que la baisse du champagne en Europe (- 4 points) devrait être compensée par les pays émergents.

Au rayon des vins tranquilles, la tendance "boire moins mais mieux" semble s'ancrer pour de bon. L'étude stipule que les vins premium devraient stimuler la consommation mondiale de vin tranquille : "Le segment premium (les vins vendus entre 10 et 20 dollars) devrait croître de plus de 60 millions de caisses au cours de cette période. Les marques standards (5 à 9,99 dollars) afficheront une croissance d'un peu moins de 32 millions de caisses, et les super-premium d'à peine 5 millions de caisses. Les plus grandes pertes seront pour les vins à moins de 5 dollars où la catégorie globale devrait perdre 75 millions de caisses." Une tendance qui semble bien aller au teint du bordelais, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux poussant pour que le territoire se concentre sur les vins de plus de 5 €.

Chez les spiritueux enfin, la tendance au premium est aussi présente. "Le whisky se développe particulièrement bien, en particulier les whiskies écossais et américains et, dans une moindre mesure, le gin et la tequila. Cette évolution reflète globalement la tendance à la premiumisation, les segments premium et supérieurs progressant le plus rapidement. Les États-Unis et la Chine porteront la croissance mondiale des spiritueux premium et supérieurs. Ensemble, ils devraient compter pour 30 millions de caisses supplémentaires dans ces segments de prix, comparativement à un gain net total de 46 millions de caisses dans le monde", soulignent Vinexpo et IWSR, qui notent également « la puissance de la région Asie-Pacifique et le rôle de Hong Kong en tant que centre d'affaires majeur » dans le développement des vins et spiritueux.