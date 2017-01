Mérignac : le projet “45e Parallèle“ à 85 M€ relancé ?

Même s'il fait encore du surplace, le projet d'aménagement des 7 hectares de terrains situés en entrée de zone aéroportuaire aux portes de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac bouge encore.

Initié en début d'année 2012 et baptisé "45e Parallèle", ce projet d'ampleur serait à nouveau d'actualité.

Porté initialement par un groupement conduit par la société Thalium Promotion (maître d'ouvrage et président du groupement) le projet a longtemps été plombé par les difficultés économiques du promoteur spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, placé en liquidation judiciaire à l'automne 2016.

Le dossier et son périmètre qui bénéficie d'une AOT (autorisation d'occupation temporaire), d'un permis d'aménagement et même d'un permis de construire (pour la première phase des travaux, à savoir la création d'un hôtel, d'un centre de congrès et d'un bâtiment tertiaire) est désormais dans les mains de la société immobilière Nexity.

Initialement, 45e Parallèle portait sur la création d'un centre de conférence (capacité d'accueil de 1.410 personnes), adossé à un hôtel 4 étoiles de 154 chambres, 5 immeubles de bureaux (25.900 m2 au total), un parc de stationnement en silo et un restaurant interentreprises, soit un ensemble immobilier de 38.000 m2 au total. En 2012, le programme représentait, au total, un investissement de 85 M€ HT.

La SA Aéroport de Bordeaux Mérignac devrait prochainement rencontrer les décideurs de Nexity pour leur faire part de leur souhait de voir le projet initial respecté.