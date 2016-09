Quai 8.2 = 120 M€ d’investissement à Bordeaux Euratlantique

L'annonce de l'opération Quai 8.2, un programme immobilier de 43.000 m2 comprenant un ensemble de bureaux, commerces, hôtels et une résidence étudiante, confirme, si besoin était, que Bordeaux Euratlantique est en plein décollage. Quai 8.2 prévoit la construction de 29.500 m2 de bureaux, 3.000 m2 de commerces, de deux hôtels : un 3 étoiles B&B de 126 chambres et un 4 étoiles Golden Tulip de 111 chambres, ainsi que d'une résidence étudiante Study Factory (Vinci Immobilier).

L'ensemble de ce programme représente un investissement global de 120 M€ et mobilise plusieurs opérateurs. Parmi ces derniers, ANF Immobilier et Vinci Immobilier, qui ont acquis 50 % du foncier chacun, auprès de l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique, présidé par Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux, en charge de l'économie, et conseillère communautaire, et dont Stephan de Faÿ est le directeur général, en sont les acteurs majeurs.

Un privé pour l'hôtel Golden Tulip





"Le programme se situe à 200 mètres de l'entrée de la future gare Saint-Jean, juste à côté de l'immeuble Le Prélude, on a déjà dépollué le terrain, c'est complètement arasé", précise à La Tribune Bordeaux Ghislaine Seguin, directrice générale adjointe d'ANF Immobilier, foncière d'investissement cotée en Bourse, qui est présente à Bordeaux, Lyon et Marseille.

Ce nouveau programme implanté en plein quartier Belcier doit être livré en juin 2018. A la fin du mois d'août ANF Immobilier a, en tant qu'investisseur, signé un partenariat avec Foncière des Régions pour l'acquisition des bureaux et des commerces. L'hôtel Golden Tulip va être développé par un investisseur privé qui n'a pas voulu donner son nom et à qui le terrain est loué. C'est en partenariat avec la Foncière des Régions qu'ANF Immobilier va acquérir les trois immeubles de bureaux, les commerces et l'hôtel B&B. Sachant que les bâtiments ont été acquis en vente en l'état futur d'achèvement et que 30 % des surfaces de bureaux "sont pré-louées par Orange et Allianz Vie à hauteur de 5.000 m2 chacun" précise Ghislaine Seguin. Projet urbain de long terme, calé sur une trentaine d'années, Bordeaux Euratlantique frappe à nouveau un grand coup.