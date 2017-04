Bordeaux : U’rself, en forte croissance, cherche encore à s’agrandir

"En déménageant en juin 2016 et en multipliant pas 3 notre surface de production, nous pensions avoir 3 ans de croissance devant nous. Nous sommes en avril 2017 et nous manquons déjà de place... C'est le problème de la gestion de croissance", reconnait Alexandre de Roumefort, PDG et fondateur de l'entreprise bordelaise U'rself lancée en 2007 et qui fêtera le mois prochain ses 10 années d'existence.

Sa société spécialisée dans la communication du point de vente pour les réseaux de magasins et les réseaux de franchises est en pleine accélération après une levée de 700.000 euros en juin 2016.

C'est la création d'une plateforme web en 2014 qui a permis à l'entreprise de décoller, après deux ans de Recherche & Développement.

"Avant, toute entreprise membre d'un réseau devait contacter le siège pour la fabrication d'un visuel. Les délais étaient relativement longs. C'était complexe pour le siège et le magasin était frustré. Notre logiciel permet désormais à ce même magasin de créer lui-même son visuel tout en respectant la charte graphique du réseau. Le siège reçoit ensuite des informations sur l'utilisation des supports de communication dans ses points de vente ce qui lui permet de voir ce qui fonctionne le mieux, de le proposer éventuellement aux autres magasins et ainsi d'être plus performant."

U'rself a deux autres activités : l'impression et le stockage des supports marketing, à savoir les cartes de visite, flyers, brochures, plaquettes ou encore les différents panneaux prévus par exemple en période de soldes.

5 nouveaux réseaux clients

L'entreprise recherche justement en urgence un local de 1.000 m2 dans la métropole bordelaise pour le stockage et la logistique. "On se donne un mois pour trouver", confie Alexandre de Roumefort. Les locaux situés dans le quartier Bastide-Niel ne seront plus dédiés qu'à la production.

"De plus en plus de clients sont intéressés par notre plateforme. Nous travaillons avec une quinzaine de réseaux et pouvons vous annoncer la signature de 5 nouveaux clients qui ont entre 50 et 200 points de vente", détaille Alexandre de Roumefort.

Parmi les clients déjà abonnés, Cultura, Irrijardin, maliterie.com, Darty dans le Sud-Ouest ou encore Bistro Régent.

20 embauches sur 2 ans

Face à une demande grandissante, la société va continuer à recruter. 5 personnes ont été embauchées depuis le début de l'année. 15 nouveaux collaborateurs sont attendus d'ici 2019.

"Nous recrutons des profils en commerce, des développeurs et des personnes en production et logistique."

U'rself, qui affiche une croissance de 50 à 60 % par an depuis 2 ans a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros en 2016. Elle a pour objectif de le multiplier par 4 d'ici 5 ans.